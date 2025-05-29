У День Сил спеціальних операцій, який відтепер Україна відзначатиме щороку 27 травня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ССО й рідними загиблих Героїв та вручив державні нагороди

Днями глава держави підписав указ про встановлення нової дати відзначення Дня Сил спеціальних операцій. За словами Володимира Зеленського, такий вибір — втілення того, щодо чого зверталися самі воїни, і вшанування однієї з найбільш героїчних сторінок історії ССО — звільнення донецького аеропорту від бойовиків.

«26 травня 2014 року будівлі аеропорту було відбито у ворога, а 27 травня — повністю взято під контроль. І це стало прикладом того, як діють українські спецпризначенці: швидко, рішуче та результативно», — сказав Президент.

Він наголосив, що за час війни Сили спеціальних операцій виконали тисячі надважких завдань. Глава держави відзначив внесок ССО на донецькому й харківському напрямках, участь у Курській операції, активні дії на півдні України, оборону північних регіонів і захист Києва на початку повномасштабного вторгнення рф 2022 року.

«Усюди, де найважче, задіяні наші ССО. Та всюди ми справді можемо розраховувати на саме вашу надійність, уміння досягати цілей для України», — наголосив він.

Глава держави подякував усьому складу ССО, кожній родині захисників за таких українських героїв і всім, хто передає досвід спецпризначенців молодим воїнам.

«Україна завжди пам’ятатиме все, що для незалежності України, для нашої держави зробили зразково сміливі українські Сили спеціальних операцій. Пишаємось вами і пам’ятаємо всіх, хто віддав життя заради України, заради всіх в Україні, заради українського народу», — запевнив Володимир Зеленський.

Пам’ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання. А затим Президент вручив рідним трьох загиблих Героїв орден «Золота Зірка» та відзначив найвищою державною нагородою ще одного воїна ССО. Вони виконували бойові завдання на найскладніших напрямках фронту: у боях на Київщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині. Військові відзначилися під час спеціальних операцій на ТОТ, в тилу ворога та на території росії, зокрема в Курській області.

Військовослужбовці тримали оборону в умовах чисельної переваги окупантів у живій силі та озброєнні. Вони стримували російські атаки, зупиняли наступи, під вогнем утримували стратегічно важливі позиції та визволяли населені пункти. Бійці виводили підрозділи з ворожого оточення, прикривали побратимів від вогню, влаштовували засідки, брали окупантів у полон для отримання цінної інформації та поповнення обмінного фонду. А ще попри ризик для власного життя надавали допомогу пораненим побратимам та евакуювали їх.

Глава держави відзначив іще 14 захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького та «За мужність» І—ІІІ ступенів.

У заході також узяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, командувач ССО ЗСУ Олександр Трепак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Джерело: Офіс Президента