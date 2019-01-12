У листопаді істотно зріс експорт яблук з України. Як повідомляє інформаційний ресурс EastFruit, уперше місячний обсяг експорту перевищив 8 тисяч тонн, або на 55% більше, ніж у листопаді 2017-го, і в 2,8 раза більше, ніж у жовтні 2018-го. Щоправда, половина цього експорту пішла до Білорусі та Молдови, що дає підстави припустити: через територію цих країн наші яблука транзитом потраплять до Росії.

Шлях на Захід

Але і в інших напрямках спостерігається значне зростання. Лідером з імпорту українських яблук стала Болгарія, на яку припала майже половина експорту до ЄС. Друге місце (27%) посіла Швеція. Щоправда, зауважують експерти, чверть нашого експорту пішла до країн ЄС як сировина для переробки на соки, пюре тощо. Втім, є і винятки.

Зокрема, Польща як один із провідних виробників яблук у світі почала імпортувати яблука з України, що спричинило неабиякий переляк у тамтешніх садівників. Мало того, Польща виявилася третім найбільшим імпортером яблук з України серед країн ЄС (після Болгарії та Швеції), тоді як сама експортувала трохи менш як 80 тонн.

При цьому, зауважують аналітики ринку, це саме яблука високої якості, призначені для свіжого ринку, а не дешева сировина на переробку. І ціна на них була майже вдвічі вищою за середню оптову ціну цього фрукту на ринках Польщі та України. Цьому, зазначають фахівці, сприяють кліматичні умови України, що дають змогу вирощувати ширший асортимент сортів. Червоні сорти з України мають інтенсивніший колір, що додає їм більшої привабливості в очах покупців. Експерти припускають, що частина українських яблук, закуплена Польщею, не залишиться на її ринках, а піде реекспортом далі, до Західної Європи.

Утім, перспективний ринок для наших яблук — не Європа. У листопаді 2018 року десертні яблука з України імпортували вже вісім країн Близького Сходу, хоч у жовтні таких було лише п’ять.

Пустіть у Єгипет!

Зокрема, за оцінками аналітиків EastFruit, щороку від 200 до 450 тисяч тонн свіжих яблук імпортує Єгипет. Це робить його дуже привабливим ринком збуту української плодової продукції — адже, як стверджують експерти, у сезон 2018/2019 років надлишок десертних яблук на українському ринку становитиме не менш як 150 тисяч тонн. За цю продукцію можна було б виручити близько $100 млн. Єгипетські партнери зацікавлені в наших яблуках ще й через логістичну перевагу: транспорт, який його привезе, назад чи піде порожнім — повезе до нас єгипетські цитрусові.

Щоправда, тут ще маємо подолати певні перепони. Поки що, на жаль, наші яблука не надто привабливі для тамтешніх покупців через високі ввізні мита і відповідно завищені ціни. Це вкрай несправедливо, адже єгипетські цитрусові в Україні митом не обкладають.

Тому Українська плодоовочева асоціація (УПОА) звернулася до уряду України із проханням посприяти скорішому скасуванню імпортного мита на українські яблука єгипетською стороною. Директор УПОА Федір Рибалко з цього приводу зауважив: «Щороку Єгипет імпортує з України сільськогосподарської продукції на півтора мільярда доларів США, що робить Україну третім постачальником сільгосппродукції та продуктів харчування до Єгипту». З огляду на це, зауважує Федір Рибалко, уряду доцільно не лише порушити питання про доступ яблук на ринок Єгипту, а й ініціювати переговори про створення зони вільної торгівлі з цією країною. Це відкриє для нас ворота до всього близькосхідного регіону.

Доброю новиною для плодоовочевого ринку став і початок експорту до Туреччини торік у листопаді. Ця новина тим паче цікава, що Туреччина і сама не може поскаржитися на нестачу яблук й експортує їх десятками тисяч тонн. Нарощують імпорт українських яблук Об’єднані Арабські Емірати — у листопаді закупили майже 400 тонн, у грудні, за попередніми оцінками, — ще більше.

Оман на черзі

Посмакували наші яблука і в Іраку — перша пробна партія пішла, як кажуть, на ура, і тепер там нарощують закупівлі. За ним у черзі стоять Лівія, Йорданія, Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт, перший контейнер на пробу купили в Омані. Загалом частка Близького Сходу в експорті українських яблук, за даними УПОА, сягнула 12%.

Крім Близького Сходу, є й Далекий, Південно-Східна Азія, там теж чималі перспективи. Так, українські яблука преміальної якості вже вирушили до Сінгапуру, Малайзії, Індонезії, Шрі-Ланки. Цьому передувала значна робота із просування нашого експорту в ці країни, зауважує економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак.

На думку експерта, актуальність східного напрямку українського експорту зростає з огляду на значне скорочення імпорту яблук у країни Європи — там тепер у моді більш екзотичні фрукти. Натомість попит у країнах Азії лише зростає — для них якраз яблуко і є екзотичним фруктом. Для порівняння Андрій Ярмак наводить дані з Великої Британії та Індії. Якщо у першому кварталі цього аграрного сезону (липень — вересень) перша скоротила імпорт яблук на 67%, то друга наростила аж на 75%!

Певна річ, там імпортують не лише українські яблука. Те саме стосується й інших азійських країн. Але за остаточними підсумками грудня вітчизняні учасники ринку сподіваються на нові рекордні показники.