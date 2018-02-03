Українські винаходи підкорюють світ. З семи вітчизняних стартапів, які були номіновані на щорічну нагороду Golden Kitty Awards від однієї з найпопулярніших платформ у цій царині Product Hunt, троє стали переможцями.
У номінації «Продукт року за версією споживачів» нагороду отримав проект «Setapp», що дає змогу користувачам економити на macOS-додатках. Найбільше голосів користувачів у номінації «Бот року» отримав PatentBot. Цей юридичний помічник полегшує процедуру реєстрації торгової марки для українського бізнесу.
Однак тріумфатором конкурсу став популярний додаток Petcube Bites або собача няня, як лагідно називають його у нас. Тепер завдяки винаходу київських інженерів, песики всього світу не залишаться голодними. Він дає змогу користувачеві видавати їжу для свого
домашнього улюбленця віддалено або просто розподіляти порції через рівні проміжки часу. Також сервіс дає змогу здійснити відео дзвінок домашній тваринці та зберегти кліп на автовідповідач. На відміну від звичайних камер, Petcube унікальна тим, що дає змогу домашній тварині почати взаємодію. А на закид скептиків, що перемога присуджена в номінації «Найдивніший продукт року», варто зазначити: пристрій отримав її, обігнавши вогнемети проти зомбі від компанії самого Ілона Маска.
Геній-винахідник у своєму Твіттері, зазначив, що The Boring Company за чотири дні розпродала всі 20 тисяч фірмових вогнеметів на випадок зомбі-апокаліпсису, заробивши 10 мільйонів доларів. А на додачу обіцяла комплектувати пристрій ще й вогнегасниками. Подейкують, що наші здатні заробити більше. А щоб підсилити успіх можуть вигадати не лише годівницю на відстані, а й приміром напувальницю.
І хоча більшість українських собачників поставилися до приладу скептично. Кажуть: тварини добре їдять і без нього. Ну або зовсім не їдять. Та приміром американці купують охоче. В Сан-Франциско нині й винахідник собачої годівниці.
Та, як зазначив куратор київського офісу, відомий підприємець, який опікується розвитком українських стартапів, Олександр Давиденко в інтерв’ю ТСН, перемога наших винахідників — це доказ того, що в Україні є і голови, і руки, і люди розумні, які можуть робити класні світові продукти. А чого не вистачає нашим? Трохи більше амбіцій і менше боятися невдач.
Ганна РОМАШКА
для «Урядового кур’єра»