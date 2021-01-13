Щоб відновити діалог між Україною та Молдовою на найвищому рівні та зробити його динамічним і результативним, буде створено президентську раду України та Республіки Молдова. У її межах формуватимуть стратегію та координуватимуть спільні дії обох країн для вирішення завдань двостороннього порядку денного, відстежуватимуть виконання узгоджених домовленостей. Про це за підсумками переговорів із Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, яка свій перший офіційний візит у статусі глави держави здійснила саме до Києва, повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що пріоритетами для спільного економічного імпульсу стануть енергетика, інфраструктура, транспорт і транзит.

У день візиту Маї Санду Володимир Зеленський написав у твіттері: «Це початок нових відносин України та Молдови. Нас єднають спільні цінності й позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що Президент Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба одному зі ЗМІ заявив: «Те, що свій перший закордонний візит Президент Молдови здійснює саме до України, свідчить про визнання Молдовою важливості й авторитету України. Ми працюємо над тим, щоб авторитет України у нашому регіоні зростав, і цей візит саме про це».

Разом до спільної мети

Після переговорів Володимир Зеленський заявив, що 2021 рік зміцнить дружбу і партнерство між Україною та Молдовою, адже держави єднають не лише спільні кордон і минуле, а й рух і бачення майбутнього країн як повноправних членів ЄС. Саме тому окрему частину переговорів було присвячено стратегічному питанню інтеграції України та Молдови в ЄС. Лідери країн висловилися за посилення діалогу у «Східному партнерстві», зокрема в межах саміту цієї ініціативи, який відбудеться у першій половині цього року.

Україну та Молдову єднають спільні цінності та позиції із ключових питань загальноєвропейського порядку денного й безпеки регіону. Глава держави наголосив, що позиція України з придністровського врегулювання ґрунтується на підтримці суверенітету й територіальної цілісності Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми обговорили ситуацію у придністровському регіоні Молдови та обмінялися думками про наші подальші кроки щодо Придністров’я, враховуючи посередницьку роль України у форматі 5+2», — цитує УНІАН його слова. У формат входять Молдова, невизнане Придністров’я, РФ, ЄС, ОБСЄ, США та Україна.

Володимир Зеленський поінформував, що ознайомив молдовську колегу із ситуацією на Донбасі та кроками задля мирного врегулювання, зауваживши, що це дуже непростий і дуже тривалий процес.

«11 січня, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати — це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Хочу висловити щире співчуття його родині, всім рідним, близьким та побратимам», — сказав Президент.

Мая Санду зазначила, що сторони ґрунтовно обговорили питання безпеки. «Ми зосередилися на викликах і загрозах, що впливають на національну і регіональну безпеку. Стабільність і безпека України та Молдови життєво важливі для обох держав. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну тверду підтримку мирного врегулювання конфліктів, заснованого на повазі суверенітету й територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів», — зауважила вона.

Президент України говорив і про ситуацію з пандемією COVID-19. «Оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема України та Молдови, принципово важливо отримання вакцин, ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам «Східного партнерства» мають приділяти підвищену увагу держави Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі та прискореного постачання вакцини», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс.

Інфраструктурне зближення

Глави держав підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови. Мета підписання документа — зміцнення співпраці між країнами у галузі розвитку інфраструктури, створення нових робочих місць і ефективне використання транзитного потенціалу обох держав. Для досягнення поставлених цілей передбачено створити автомобільний транспортний коридор, який з’єднає Київ і Кишинів. У перспективі цей коридор зменшить тривалість перебування в дорозі між двома містами до п’яти-шести годин, ставши найкоротшим шляхом із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

У межах меморандуму сторони декларують наміри здійснити конкретні кроки. Серед них міжнародно-правове оформлення будівництва мосту Ямпіль — Косеуць, координація зусиль з підготовки інвестиційного проєкту й розроблення техніко-економічного обґрунтування розбудови прикордонної інфраструктури й під’їзних шляхів на українсько-молдовському державному кордоні, пошук і залучення до реалізації проєкту міжнародних фінансових організацій.

Під час переговорів президенти домовилися пришвидшити пошук рішення про забезпечення взаємних поїздок на підставі посвідчення особи, що було б корисним громадянам обох держав.

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«Урядового кур’єра»