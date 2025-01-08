За словами Прем’єра, цього року одним з головних завдань залишається підтримката розвиток економіки

Відкриваючи вчора чергове засідання Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості втілення успішних програм, які допомагають бізнесу та сприяють економічному відновленню країни. «За програмою «єРобота» видано вже понад 23 тисячі безповоротних грантів, з яких 11 тисяч — 2024 року. Це десятки тисяч нових робочих місць, мільярди гривень сплачених податків у центральний та місцеві бюджети. Програма працюватиме й цього року», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що за іншою програмою — «єОселя» — вже видано майже 15 тисяч іпотечних кредитів на суму більш ніж 24 мільярди гривень.

«Уряд ухвалив рішення про надання ще 20 мільярдів гривень цього року на реалізацію програми, щоб якнайбільше українців могли придбати власне житло. Пріоритет, як і раніше, надаватимуть військовим, ветеранам, лікарям та вчителям», — повідомив очільник уряду.

Як наголосив Денис Шмигаль, завдяки економіці, яка працює, уряд може фінансувати армію, збільшувати виробництво зброї, допомагати тим, хто цього найбільше потребує, і відновлювати нашу країну.

За 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трлн 177 млрд гривень. Тільки податку на прибуток підприємств було сплачено 271 млрд грн.

«Усе це було б неможливим без українського бізнесу. Вдячний кожному підприємцеві, який продовжує працювати, зберігає робочі місця, платить податки, підтримує армію, вірить та інвестує в Україну», — сказав Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що вже понад 11 мільйонів заявок надійшло на отримання 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка», а понад 8 мільйонів українців отримали кошти.

Прем’єр запевнив, що цього року держава продовжить реалізацію ініціативи «Зимова підтримка». Зокрема, в січні розпочинається виплата «Вчительської доплати».

«Кожен учитель щомісячно додатково отримуватиме 1000 гривень на руки до своєї зарплати, а з вересня ця сума становитиме вже 2000 гривень», — зазначив Денис Шмигаль.

У межах «Зимової єПідтримки» уряд втілює ініціативу «єКнига». За словами Прем’єр-міністра, вже отримано понад 56 тисяч заявок від тих, кому торік виповнилося 18.

Цього місяця запрацює ще одна програма «Зимової єПідтримки» — приймання заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Глава уряду висловив сподівання, що це допоможе тисячам громадян у цей непростий час.

Одне із ключових завдань в економічній політиці на цей рік — подальше зростання експорту та інвестицій. Прем’єр-міністр повідомив, що 2024-го Україна фактично вийшла на довоєнні показники в торгівлі. Країна експортувала майже 130 млн тонн товарів на більш ніж 41 млрд доларів.

«Такі обсяги стали можливі завдяки українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 мільйонів тонн вантажів. Наша мета в цьому напрямі — зменшувати експорт сировини та збільшувати експорт переробки. Це один із ключових принципів політики «Зроблено в Україні», — наголосив Денис Шмигаль.

На засіданні уряд ухвалив кілька рішень, спрямованих на втілення цієї політики. Тож Кабінет Міністрів подає до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття «екоіндустріальний парк». За словами Прем’єра, це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів.

«Держава забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури», — зазначив Денис Шмигаль.

Також уряд ухвалив рішення про створення ще одного індустріального парку в Київській області. За словами Прем’єра, цей майданчик створить 1500 робочих місць і залучить понад 1 мільярд гривень інвестицій. Після цього рішення в Україні працюватимуть 100 індустріальних парків.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ