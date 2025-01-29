За словами Прем’єра, не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ

Кабінет Міністрів учора ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії для військовозобов’язаних. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+», — зазначив він.

Очільник уряду наголосив, що ця опція передусім буде доступною тим, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Крім того, за словами Прем’єра, тим, хто отримав повістку, достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

Учора Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС. Як повідомив Прем’єр-міністр, ці кошти потрібні на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак.

Також, за словами глави уряду, на засіданні ухвалено рішення щодо отримання 100 млн євро від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та енергоефективність українських громад. Ідеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання. Це, на думку Дениса Шмигаля, допоможе посилити енергетичну стійкість.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна має забезпечений ресурс, щоб профінансувати 2025 року всі заплановані видатки.

«За програмою Ukraine Facility від Євросоюзу цього року отримаємо понад 12 мільярдів євро. Упевнено виконуємо свої зобов’язання за цим треком. В останньому кварталі минулого року досягли 13 визначених індикаторів. У планах на перший квартал 2025-го — досягнення ще 16 індикаторів», — зазначив Прем’єр.

За словами глави уряду, триває співпраця з МВФ, і в межах Механізму розширеного фінансування очікуємо чотири транші на понад 2,5 мільярда доларів. Заплановано надходження коштів у межах ініціативи ERA країн G7.

«Це ресурс за рахунок доходів від заморожених активів росії. Загальний його обсяг — 50 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів надасть Європейський Союз», — повідомив Денис Шмигаль.

Уряд учора вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для облаштування безпечного освітнього середовища. За словами Прем’єр-міністра, відтепер зазначені кошти можна буде витратити не лише на облаштування укриттів, а й на закупівлю генераторів для шкіл. Він нагадав, що завдяки урядовій політиці «Школа офлайн» торік до закладів освіти повернуто понад 100 тисяч дітей, і наголосив, що безпека українських шкіл, щоб якомога більше дітей навчалися в офлайн-форматі, — один із пріоритетів держави. Цього року уряд спрямовує 1,6 мільярда гривень на придбання 460 шкільних автобусів. Це забезпечить підвезення до закладів освіти майже 30 тисяч школярів.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд передав акції Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з подальшою передачею Укрпошті.

«Так створюємо поштовий банк. Укрпошта має відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості», — наголосив глава уряду. Він зазначив, що отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків стануть простішими, адже всі ці сервіси будуть у пішохідній доступності.

Вищезазначеним рішенням держава протягом наступних трьох-чотирьох років заощадить майже 5 мільярдів гривень, які буде спрямовано на фінансування пріоритетних статей бюджету.

Прем’єр-міністр наголосив, що ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка» демонструє високу ефективність.

«Уже понад 12,6 мільйона українців подали заявки на допомогу, більш як 11 мільйонів одержали тисячу гривень підтримки», — повідомив глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ