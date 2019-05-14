Президент європейської партії «Альянс лібералів і демократів за Європу» Ганс ванн БААЛЕН:
«ЄС не може стати на заваді «російській паспортизації»
Нова українська влада має тісно співпрацювати з ЄС та США над можливістю запровадження нових спільних санкцій та персональних обмежень проти високопосадовців РФ через указ президента Путіна щодо видачі російських паспортів громадянам України. Про це у коментарі кореспондентові «УК» у Брюсселі заявив президент європейської партії «Альянс лібералів та демократів за Європу» (АЛДЄ) Ганс ван Баален. «Не тільки Україна має думати про санкції проти Росії з цього приводу, а й західні партнери мають узяти на себе частину цього тягаря», — вважає політик.
Ганс ван Баален визнав, що в ситуації з російською паспортизацією ЄС «не може стати на заваді Путіну. У самому ЄС є прецеденти: Угорщина видає свої паспорти румунським громадянам, які мають угорське коріння. Румунія не може цьому запобігти», — навів приклад він. Проте за його словами, керівництво України, крім спільного із Заходом тиску на Кремль, має зробити своїм головним пріоритетом «розбудову безпечної, демократичної, вільної від корупції України, де спостерігається економічне зростання. Це набагато важливіше, бо якщо українці побачать, що їм живеться краще, вони мають вищу зарплату, ліпшу роботу й більше можливостей, тоді вони стануть відданішими і лояльнішими до своєї держави», — переконаний Ганс ван Баален.
Він висловив сумніви щодо зрушень у відносинах Києва та Москви після інавгурації новообраного Президента. За його словами, «поки що Путін не продемонстрував заходів довіри. Натомість він оголосив, що Росія надаватиме громадянам України російські паспорти, що важко назвати кроком на зближення з новим українським Президентом», — констатував політик. На його думку, якби Росія збиралася змінювати свою політику щодо України, то «першим кроком мало б стати виведення російських військ з українських територій на сході, щоб Україна могла сама контролювати свій кордон, і трохи згодом — рішення щодо незаконно анексованого Криму, який є українською територією. Якщо Москва так покаже добру волю завершити конфлікт і офіційно заявить про свою позицію, тоді будуть переговори. Якщо Путін не зробить цього, то простору для дій буде обмаль», — наголосив лідер АЛДЄ.