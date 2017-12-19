Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною здійснив офіційний візит до Португальської Республіки. У межах візиту глава Української держави зустрівся з Президентом Португалії Марселу Ребелу ді Соуза, Прем’єр-міністром Антоніу Коштою, головою Асамблеї Едуарду Ферру Родрігешем, а також з місцевою українською громадою.

Під час переговорів Петра Порошенка зі спікером португальського парламенту Едуарду Родрігешем співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння, що характеризує двосторонні українсько-португальські відносини. Президент України подякував за незмінну підтримку Португалією суверенітету й територіальної цілісності нашої держави зокрема в межах ООН. Петро Порошенко та Едуарду Родрігеш дійшли згоди щодо необхідності активізації контактів на міжпарламентському рівні з використанням такого інструменту, як групи дружби Україна — Португалія, що діють у парламентах двох країн.

Глава Української держави також подякував Асамблеї Португалії за ухвалене у березні 2017 року рішення щодо визнання Голодомору в Україні 1932—1933 років актом геноциду українського народу. Едуарду Родрігеш відзначив важливу роль української громади в житті Португалії.

Підтримка в ООН

Україна сподівається, що її ефективна співпраця з Португалією в межах міжнародних організацій, зокрема з ООН, сприятиме запровадженню миротворчої місії організації на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Про це Петро Порошенко заявив під час спільної з Президентом Марселу Ребелу ді Соза прес-конференції за підсумками переговорів, повідомляє департамент прес-служби АП. «Хотів би висловити сподівання, що наша ефективна співпраця зможе допомогти провести рішення про запровадження класичної миротворчої місії Ради Безпеки ООН, мандат якої розповсюджуватиметься на всю окуповану територію», — сказав Петро Порошенко. За його словами, ця місія може стати ефективним засобом, який «принесе мир на українську землю», а миротворці ООН «отримають доступ до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону». Президент повідомив журналістів, що встановлення миру на сході України було однією з ключових тем його переговорів з Марселу Ребелу ді Соза.

Петро Порошенко подякував португальським партнерам за поглиблення співробітництва у сфері оборони та безпеки, військово-технічній галузі та висловив сподівання на їх подальший розвиток. Він повідомив, що на початку свого візиту відвідав місто Фатіма, де зустрівся з представниками української громади, з якими виголосив молитву за мир. «Мир — це перше, чого зараз потребує Україна», — наголосив глава держави.

Президент заявив, що українці жертвують життям не тільки за незалежність своєї держави, а й виборюють свободу й цінності, на яких базується об’єднана Європа. «У цій війні вже загинуло понад 10 тисяч українців і майже 1,8 мільйона стали вимушеними переселенцями», — наголосив він.

Під час прес-конференції Петро Порошенко повідомив, що Україна запропонувала Португалії реалізувати спільний проект із розроблення й виробництва пожежних літаків на базі українських повітряних суден «Антонов». «Упевнений, що це підвищить безпеку в Португалії і буде дуже вдалим і ефективним проектом нашої співпраці», — заявив він. На думку Президента, в розвитку співпраці між Києвом і Лісабоном важливе значення мають відігравати саме спільні економічні проекти. Він зазначив, що Україна «чекає на португальських інвесторів, які скористаються можливостями для приватизації».

Договірна база для успішної співпраці

У присутності Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошти було підписано двосторонні документи. Зокрема, угоду про економічне співробітництво, яка передбачає заохочення й розвиток співпраці між суб’єктами господарювання, обмін інформацією про економічну ситуацію в обох державах і конкретні можливості для співпраці.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністерством культури Португалії щодо співробітництва в архівній галузі. Співпрацю здійснюватимуть шляхом організації спільних досліджень архівних документів, поповнення архівних фондів і колекцій, що перебувають в управлінні відомств двох країн.

Крім того, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Португальської Республіки про співробітництво в молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, яке сторони сподіваються реалізовувати через зв’язки між молодіжними громадськими організаціями та зустрічі, обміни у сфері фізичної культури та спорту.

Київ і Лісабон підписали Меморандум про взаєморозуміння у галузях енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива. Мета документа — започаткування ефективної платформи співпраці щодо зниження споживання традиційних енергоносіїв та розвитку ринків відновлюваних джерел енергії. Сторони здійснюватимуть обмін досвідом та інформа­цією про державну підтримку, передові практики виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел та альтернативних видів палива, обмін знаннями щодо забезпечення сталої роботи енергосистеми за умови збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, реалізовуватимуть спільні проекти й інші напрями співпраці.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»