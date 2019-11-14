Місія прибула для продовження обговорення з українським урядом нової трирічної програми підтримки у форматі розширеного фінансування для збереження макроекономічної стабільності та проведення глибоких структурних реформ.
Попередні дві програми з Україною МВФ визначив як досить успішні, підкреслив значний прогрес у досягненні макростабільності та економічному зростанні. Залишається чинною 14-місячна програма stand by, затверджена наприкінці 2018 року. Її було розроблено як перехідну для сприяння макроекономічній стабільності України в період президентських і парламентських виборів. Програмою передбачено три транші. Перший і єдиний Україна отримала 21 грудня 2018-го.
Переговори щодо нової програми фінансування на зміну програми stand by перебувають в активній стадії. Оціночна місія фонду працювала в Києві 12—26 вересня. Експерти провели дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема з податково-бюджетної й грошово-кредитної, а також ключових заходів з реформування. Було акцентовано на важливості незалежності центрального банку й захисту фінансової стабільності, необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.
За 15 днів перебування місія 37 разів зустрічалася із представниками Національного банку, зокрема дев’ять зустрічей було безпосередньо за участі членів правління НБУ. Серед головних висновків команди фонду в НБУ назвали: необхідність продовження в Україні послідовної монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції до 5% і стабілізацію її на цьому рівні; потребу й надалі накопичувати міжнародні резерви, але в межах режиму гнучкого обмінного курсу. Тобто збільшувати резерви лише за умови, що на ринку є надлишок валюти, який можна викупити. І купівлею валюти Нацбанк не має змінювати ринковий тренд на протилежний — зміцнення на девальвацію. І навпаки. Серед інших висновків: важливість збереження фінансової стабільності з одночасним зміцненням ролі фінансового сектору, незалежність НБУ від політичного впливу.
За підсумками оціночної місії в МВФ заявили, що обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України продовжиться найближчими тижнями. Щоправда, з’являлися повідомлення, що фонд відклав фінансову допомогу Україні. Але Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, а потім і голова департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс спростували це.
У Нацбанку вважають, що ймовірність укладення цьогоріч нової програми МВФ досить висока. Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з МВФ на загальну суму 5—10 мільярдів доларів. Перший транш, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019-го. І Нацбанк очікує, що він становитиме 2 мільярди доларів.
В МВФ розповіли про деталі нинішньої місії в Україні. Напередодні візиту у фонді вказали на певні досягнення України у стабілізації економіки, проведенні ефективної фіскальної та монетарної політики, забезпеченні незалежності центрального банку, очищенні фінансового сектору. Але й відзначили розчарування, зокрема в подоланні корупції й державному управлінні.
Український уряд, на думку директора управління МВФ з питань Європи Пола Томсена, має тут зміцнити зусилля, повідомляє УНІАН. А під час зустрічі з українським керівництвом місія МВФ насамперед обговорить питання очищення банківського сектору. Загалом у фонді сподіваються на швидке завершення переговорів місії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»