Місія прибула для продовження обговорення з українським урядом нової трирічної програми підтримки у форматі розширеного фінансування для збереження макроекономічної стабільності та проведення глибоких структурних реформ.

Попередні дві програми з Україною МВФ визначив як досить успішні, підкреслив значний прогрес у досягненні макростабільності та економічному зростанні. Залишається чинною 14-місячна програма stand by, затверджена наприкінці 2018 року. Її було розроблено як перехідну для сприяння макроекономічній стабільності України в період президентських і парламентських виборів. Програмою передбачено три транші. Перший і єдиний Україна отримала 21 грудня 2018-го.

Переговори щодо нової програми фінансування на зміну програми stand by перебувають в активній стадії. Оціночна місія фонду працювала в Києві 12—26 вересня. Експерти провели дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема з податково-бюджетної й грошово-кредитної, а також ключових заходів з реформування. Було акцентовано на важливості незалежності центрального банку й захисту фінансової стабільності, необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

Перший транш за новою програмою, прогнозують в НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Фото з cайту strana.ua

За 15 днів перебування місія 37 разів зустрічалася із представниками Національного банку, зокрема дев’ять зустрічей було безпосередньо за участі членів правління НБУ. Серед головних висновків команди фонду в НБУ назвали: необхідність продовження в Україні послідовної монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції до 5% і стабілізацію її на цьому рівні; потребу й надалі накопичувати міжнародні резерви, але в межах режиму гнучкого обмінного курсу. Тобто збільшувати резерви лише за умови, що на ринку є надлишок валюти, який можна викупити. І купівлею валюти Нацбанк не має змінювати ринковий тренд на протилежний — зміцнення на девальвацію. І навпаки. Серед інших висновків: важливість збереження фінансової стабільності з одночасним зміцненням ролі фінансового сектору, незалежність НБУ від політичного впливу.

За підсумками оціночної місії в МВФ заявили, що обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України продовжиться найближчими тижнями. Щоправда, з’являлися повідомлення, що фонд відклав фінансову допомогу Україні. Але Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, а потім і голова департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс спростували це.

У Нацбанку вважають, що ймовірність укладення цьогоріч нової програми МВФ досить висока. Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з МВФ на загальну суму 5—10 мільярдів доларів. Перший транш, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019-го. І Нацбанк очікує, що він становитиме 2 мільярди доларів.

В МВФ розповіли про деталі нинішньої місії в Україні. Напередодні візиту у фонді вказали на певні досягнення України у стабілізації економіки, проведенні ефективної фіскальної та монетарної політики, забезпеченні незалежності центрального банку, очищенні фінансового сектору. Але й відзначили розчарування, зокрема в подоланні корупції й державному управлінні.

Український уряд, на думку директора управління МВФ з питань Європи Пола Томсена, має тут зміцнити зусилля, повідомляє УНІАН. А під час зустрічі з українським керівництвом місія МВФ насамперед обговорить питання очищення банківського сектору. Загалом у фонді сподіваються на швидке завершення переговорів місії.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»