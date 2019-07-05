Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у Торонто під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada. Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, глава держави назвав ІТ, виробництво зеленої енергії та видобуток корисних копалин. «Зокрема канадська компанія Brookfield уже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові. Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проєктів у головних містах, де сконцентровано ІТ-бізнес та відповідні університети. Особлива тема — відновлення Донбасу, тому проєкти щодо інвестування в цей регіон розглядатимуть першочергово», — підкреслив Президент.
Глава держави поінформував, що в Україні призначене нове керівництво Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб. «Їхнє головне завдання — побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на «білий» бізнес. Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами», — цитує Президента його Офіс.
На переконання Володимира Зеленського, потенціал надходжень до державного бюджету України внаслідок припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні попередньо оцінюють майже в 10 мільярдів доларів США на рік. «Нам потрібні справедливі суди. Нині українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Ми це змінимо. Готуємо для цього окремий план», — зауважив він.
Також глава держави запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проєкти в Україні. «Як Президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проєкту і захист інвестицій. Для цього створюємо окрему команду», — констатував Володимир Зеленський.
Президент зустрівся з депутатами канадського парламенту й представниками групи дружби з Україною та висловив подяку за послідовну велику підтримку нашої країни з боку всіх політичних партій, представлених у парламенті Канади. Він також подякував членам парламенту за участь у місії спостерігачів на нещодавніх президентських виборах в Україні й схвалив намір канадської сторони делегувати таку саму місію на парламентські вибори. Володимир Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентарів щодо протидії російській агресії і запровадження санкцій проти Росії.
«Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, які стосуються України. Сподіваюся на продовження активних міжпарламентських контактів після формування в новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв’язків із Канадою», — резюмував Президент.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»