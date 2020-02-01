Візит Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео в Україну Президент Володимир Зеленський, повідомляє його Офіс, назвав знаковим і таким, що яскраво демонструє послідовну та всебічну підтримку США нашої країни. Глава держави подякував Майку Помпео за тверду й непохитну позицію США щодо територіальної цілісності та суверенітету України, відзначив ефективну й дієву санкційну політику, що допомагає нашій державі протистояти наявним викликам. Ідеться про питання енергетичної безпеки та будівництво «Північного потоку-2».

Високий гість заявив, що Україна — важлива держава. «Україна — не лише географічне серце Європи. Це фактично оплот і фортеця між Східною Європою та авторитаризмом. Ми підтримуємо зусилля України у приєднанні до НАТО і щодо зближення з Європейським Союзом. США — найжорсткіший захисник суверенітету і територіальної цілісності України у світі», — підкреслив Майк Помпео.

Він нагадав, що у липні 2018 року було оприлюднено Кримську декларацію, у якій чітко заявлено: Крим — частина України і Сполучені Штати ніколи не визнають намагання Росії анексувати його. А в березні 2019-го у координації з партнерами з Канади і Євросоюзу було запроваджено санкції у відповідь на неспровоковану атаку Росії на українські кораблі у Керченській протоці, яка сталася у листопаді 2018 року. У грудні 2019-го було застосовано санкції проти РФ через будівництво російського «Північного потоку-2». За словами Майка Помпео, реалізація цього проєкту створює для Росії можливість свободи дій з дестабілізації ситуації в Україні.

Усі зобов’язання чинні

За підсумками переговорів із Майком Помпео Володимир Зеленський заявив, що системна підтримка України має широкий двопартійний консенсус у Конгресі США, про що свідчить обсяг програм допомоги на 2020 рік — майже 700 мільйонів доларів. «Допомога США у сфері безпеки в розмірі 365 мільйонів доларів відчутно посилить обороноздатність України. Ми цінуємо підтримку в реформуванні Збройних сил, постачанні зброї та техніки, проведенні військових навчань для українських підрозділів», — наголосив Президент. Він підкреслив, що наша країна готова розглядати можливості закупівлі озброєння для посилення Військово-Морських сил, зокрема завдяки катерам класу Island, додавши, що Україна активно взаємодіє з американськими партнерами і для успішного реформування оборонної промисловості.

«Із січня 2017 року ми надали понад мільярд доларів допомоги в галузі безпеки. Це зобов’язання зберігається. Ми надаватимемо підтримку для дипломатичного врегулювання спровокованого Росією конфлікту в Україні і фінансову — для безпеки України. Ми ніколи не погодимося ні з чим іншим, доки не буде повного відновлення контролю України над її суверенною територією», — цитує УНІАН слова Майка Помпео.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки будуть активніше залучені до процесів мирного врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту.

Глава держави переконаний, що 2020-й стане роком, у якому відчутно збільшиться інвестиційна й торговельна співпраця між Україною та США. «Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та АТ «Укрзалізниця» вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва. Запрошуємо великий американський бізнес до участі у проєктах з будівництва доріг, а також з видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо на участь американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу. Розраховуємо, що США зможуть усунути торговельні обмеження — захисні мита на імпорт сталі на 25%. Це чутливе питання для українського металургійного експорту», — зауважив Президент.

Майк Помпео переконаний, що дотримання Україною зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом сприятиме залученню іноземних інвестицій. «Ми обговорили можливості для торгівлі та інвестицій, які розширюються. Що більш прозорим і передбачуваним буде бізнес-клімат в Україні, то більше буде залучено американських інвестицій. Країни Заходу — гарні бізнес-партнерами, оскільки дотримуються верховенства права», — сказав він.

Всебічна підтримка

Із Майклом Помпео зустрівся міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Порядок денний зустрічі віч-на-віч і переговорів у складі делегацій охопив питання двосторонньої політичної та практичної взаємодії між Україною та США. Головну увагу під час переговорів приділяли скоординованим діям України та США на міжнародній арені для відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, практичній співпраці у безпековій сфері, а також підтримці активного двостороннього діалогу на всіх рівнях у межах наявних форматів українсько-американського стратегічного партнерства. Вадим Пристайко висловив глибоку вдячність адміністрації та Конгресу США за системну підтримку і розширення практичної допомоги Україні.

Майкл Помпео під час переговорів запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в повному обсязі, практичним підтвердженням чого стало запровадження США 29 січня пакета додаткових санкцій, які стосуються дій окремих фізичних осіб і компаній у Криму. Американський гість зробив особливий наголос на важливості збереження високої динаміки й результативності реформ в Україні, повідомляє пресслужба МЗС.

Відбулася зустріч Майка Помпео з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Обговорювали виклики для Православної церкви України, зокрема утиски її на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу і Криму. Як повідомляє пресслужба ПЦУ, Росія як де-факто відповідальна за стан на окупованих нею територіях повинна дотримуватися міжнародних стандартів у питанні свободи релігії й віросповідання, зокрема припинити переслідування і систематичне обмеження прав духовенства і громад ПЦУ. Митрополит Епіфаній закликав США посилювати санкційне стримування Росії до повного припинення порушення прав людини на окупованих територіях, їхнього визволення від окупації та відновлення територіальної цілісності України.

Митрополит Епіфаній, розповівши гостеві про становлення Православної церкви України, взаємодію із суспільством та державою і розширення міжнародних зв’язків ПЦУ, висловив вдячність американській стороні за тверду й надійну підтримку України у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими стикається наша країна, і на шляху державотворення й демократичних реформ. Сторони домовилися про подальшу підтримку двосторонніх контактів, особливо у сфері захисту свободи совісті та віросповідання.

До слова, на спільній пресконференції з українським Президентом Майк Помпео зауважував: «Я задоволений нещодавніми рішеннями Грецької й Александрійської православних церков про визнання Православної церкви України як дружньої автокефальної. Росія не повинна стояти на шляху фундаментального права українського народу забезпечувати свою релігійну свободу. Українці можуть розраховувати на американську підтримку в цьому питанні».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»