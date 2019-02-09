В Україні чимало стереотипів щодо НАТО. Один із них — що співпраця з Альянсом обмежується лише військовою сферою. Це абсолютно не так. Адже в НАТО підходять до співпраці з партнерами комплексно, тож Україна бере участь у багатьох програмах. Один з дуже важливих напрямів, яким опікується Альянс, — допомога українським ветеранам війни. І кількість напрямів співпраці у цій сфері зростає. Це заявила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, повідомила прес-служба відомства.
За її словами, насамперед ідеться про програми медичної реабілітації, з якими працює NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання). За фінансування відповідного трастового фонду НАТО надають послуги з медичної реабілітації ветеранів. Крім того, фінансують постачання допоміжних приладів до протезів для тих, хто їх потребує. Реабілітацію проводять у Болгарії. Торік 63 поранені учасники АТО отримали всю необхідну допомогу за кордоном. Цьогорічні плани ще масштабніші. У спеціалізованих закордонних центрах заплановано реабілітацію 15 осіб щомісяця.
Як інформує міністерство, за кошти трастового фонду НАТО було закуплено і встановлено першу ерготерапевтичну кухню та облаштовано спеціальну військову майстерню у Львівському військовому госпіталі. У Медичний центр Національної гвардії «Нові Санжари» на Полтавщині закуплено та встановлено реабілітаційне обладнання. З участю фонду та за підтримки уряду Японії, грантовій допомозі в межах проекту Кусаноне в Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності в Харкові встановлено модульний реабілітаційний басейн.
За допомогою Альянсу в Україні запроваджують досвід членів НАТО Великої Британії та Канади щодо психологічної реабілітації військовослужбовців. Цим опікується трастовий фонд НАТО зі створення системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну. Уже два роки проводять модулі з родинної реабілітації учасників АТО та їхніх сімей і реалізують спеціальні програми з подолання стресу серед ветеранів. Переймають найкращий досвід західних партнерів. Із 2017 року за допомогою НАТО реалізують пілотний проект «Національна лінія психологічної підтримки ветеранів, їхніх сімей».
Ірина Фріз зазначила, що багато років НАТО надає Україні підтримку в реалізації програми перепідготовки колишніх військових. Більш як 9 тисяч учорашніх вояків уже скористалися цими послугами. Навчання може відбуватися або на інтенсивних 400-годинних курсах англійської мови, або на заняттях з економічних дисциплін.
Цей перелік можна продовжувати. НАТО реалізує багато корисних і потрібних ветеранам соціальних ініціатив. Міністр сподівається, що співпраця з Альянсом у цій сфері лише посилюватиметься. Адже Україні нині дуже потрібне міцне плече підтримки західних партнерів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»