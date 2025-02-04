Міністерство культури та стратегічних комунікацій за підтримки ЮНЕСКО організувало перший саміт міністрів культури для захисту української культурної спадщини від знищення в часи війни.

1 лютого 2025 року в Ужгородівідбулася перша Міжнародна конференція «Співпраця заради стійкості» за участю 28 делегацій країн-партнерів, а також від Єврокомісії та ЮНЕСКО. Зокрема, 19 делегацій на рівні міністрів та заступників міністрів культури.

Ворог не змінився

Захід відкрився наступного дня після однієї з найбільш зухвалих атак росії на українську культурну спадщину — постраждав від балістичних ракет історичний центр Одеси, зокрема об’єкти під захистом ЮНЕСКО.

Під час відеозвернення до учасників конференції керівник Офісу Президента УкраїниАндрій Єрмакнаголосив, що російська культура виправдовує російські злочини, і закликав посилити санкції проти російських пропагандистів.

«Весь цвіт української нації за частку секунди було знищено. Це відбувалось в урочищі Сандармох на росії. Тоді за один день росіяни розстріляли понад 100 діячів української культури. Цей злочин став відомим як Розстріляне відродження. І нині росія боялася української ідентичності, бо культура — це те, що робить нас нескореними й сильними.

Знищуючи українську культуру, росіяни історично не враховують одного факту. Українська культура подібна до Фенікса, її роками намагаються знищити росіяни, але вона відроджується з попелу знову і знову. Саме здатність до реінкарнації підтверджує, що українська культура вічна», — наголосив Андрій Єрмак.

Комісар ЄС з питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спортуГленн Мікаллеф,який очолював делегацію Єврокомісії, запевнив: «Європейська комісія надаватиме допомогу Україні, скільки це потрібно. Європа буде з вами, оскільки ми розуміємо, що ви боретеся за нашу свободу щодня. Майбутнє України — це Європейський Союз. Україна — це Європа».

Міністр культури та стратегічних комунікацій УкраїниМикола Точицькийвідкрив дискусію закликом до консолідації зусиль партнерів для захисту та відновлення української культурної спадщини, яка зазнає колосальних втрат внаслідок воєнної агресії росії.

«Ми хочемо донести до світової спільноти чіткий меседж про те, що потрібно захищати українську культуру. Важливо консолідувати міжнародну підтримку української культури. Також нам потрібно докладати більше зусиль, щоб оцінювати пошкодження та втрати», — акцентував Микола Точицькийпід час відкриття конференції.

Опора національної стійкості

Формат конференції став практичним втіленням Плану внутрішньої стійкості України, який представив у парламенті Президент України Володимир Зеленський. Одним із десяти пунктів цього стратегічного документа, отже й опор національної стійкості, визначено культурний суверенітет.

Спеціальний гість конференції письменник, поет та волонтер із ЗакарпаттяАндрій Любкавиступив із надихаючою промовою, в якій розповів про жертовний подвиг Максима Плеша, талановитого митця й філософа, який облишив творчу кар’єру й загинув на фронті, захищаючи Україну як доброволець.

«Допоможіть зберегти нашу культуру, оскільки вона допомагає берегти нам країну», — звернувся він до учасників конференції.

Нагадаємо, на кінець січня 2025 року через російську агресію в Україні постраждали 1333 пам’ятки культурної спадщини та 2185 об’єктів культурної інфраструктури.

Підсумком конференції стало ухвалення Декларації щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні. На 2 лютого 2025 року до декларації приєдналося 20 країн. Декларація відкрита до приєднання всіх країн-партнерів та міжнародних організацій.

Документ передбачає кілька напрямів скоординованих зусиль України та міжнародних партнерів для збереження, захисту культурної спадщини та відбудови культурної інфраструктури. Зокрема, в декларацію закладено ідею створити Український фонд спадщини. Він має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам’яток.

Сторони декларації підтримали створення коаліції з протидії незаконному обігу культурних цінностей України в дусі Конвенції ЮНЕСКО 1970 року.Важливо, що декларація передбачає створення Платформи культурного відновлення, а також підтримку практики санкцій за злочини проти культури.

Стратегічно документ наголошує на важливості ролі культури для міцності національної ідентичності, соціальної згуртованості та економічного розвитку України.

З усилля на відновлення

Під час четвертого модуля «Український фонд спадщини» першої Міжнародної конференції з питань культури України «Співпраця заради стійкості» промовці обговорили важливість спрямування спільних зусиль на підтримку відновлення та збереження культурної спадщини.

Перший заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко заявила, що 2025 року МКСК продовжить працювати над національними політиками, зокрема законодавчою базою, що відповідає курсу України на вступ у ЄС, електронними реєстрами — музейного фонду України та пам’яток нерухомої культурної спадщини. Окрім цього, заплановано підготовку до подальшого відновлення пам’яток, розширення сховищ для колекцій, що потребують евакуації.

«Саме тому ми б хотіли створити інституцію, яка б мала прозору систему управління та ухвалення рішень, надавала підтримку капітальним проєктам в царині культурної спадщини, а також підтримувала необхідну евакуацію цінностей, обладнання сховищ у культурних інституціях. Потребують підтримки проєкти з моніторингу стану об’єктів культурної спадщини, подальшого її оцифрування та наукові дослідження», — додала Галина Григоренко.

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун Доменекпідтримав ідею створення Українського фонду спадщини та закликав інші країни допомагати у її розвитку, а федеральний міністр мистецтв, культури, державної служби та спорту Австрії Вернер Коглер у відеозверненні відзначив важливість гуманітарної, фінансової та дипломатичної підтримки України.

Керівниця Офісу ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі зазначила, що надважливі елементи — системний підхід та довгострокова співпраця задля відновлення та захисту культурної спадщини: «Культура — це про якість життя, сталість, інклюзивність. Тобто всі ті цінності, які є демократичними і зосереджені на правах людини і повністю змінюють суспільство. На жаль, ми всі чули жахливі дані про зруйновані об’єкти культурної інфраструктури. Тож важливо координувати зусилля професіоналів, спрямовані на збереження культурного сектору».

Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій