Важливий документ двостороннього співробітництва — Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль — було підписано в межах офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Ізраїлю.

Церемонія підписання відбулася після двосторонньої зустрічі глави Української держави з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. Підписи під документом поставили перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів і в.о. міністра економіки та промисловості Держави Ізраїль Елі Коен, повідомляє департамент прес-служби АП.

Відповідно до угоди буде створено правові підстави для лібералізації ринків промислових і сільськогосподарських товарів сторін. Вона сприятиме розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці між країнами, дасть змогу вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Держави Ізраїль, відкриє можливості для українського бізнесу — як для розширення ринків збуту, так і розвитку й модернізації власного виробництва.

Президент переконаний, що підписання цієї важливої угоди не лише сприятиме зближенню двох країн, а й зробить кращим життя людей в обох державах. «Це дасть змогу зробити товари наших країн дешевшими: українських товарів — в Ізраїлі, ізраїльських — в Україні», — наголосив глава держави перед підписанням документа. І додав, що це історичний день у відносинах між Ізраїлем і Україною, тому що знищено всі бар’єри в економічних зв’язках обох держав.

Україна вивчила досвід Ізраїлю в економічній та військовій сферах. «Ми навчилися в Ізраїлю, як захищати нашу країну, щоб зробити сильними армію і економіку та забезпечити добробут нашому народові. Ми навчилися цього в Ізраїлю, і це дуже успішний урок», — зазначив він.

І висловив вдячність Прем’єр-міністру Держави Ізраїль Беньяміну Нетаньягу за ефективну координацію роботи наших дипломатів у міжнародних організаціях: «Ми мали дуже великий успіх на Генеральній асамблеї, в ЮНЕСКО, і я хочу подякувати за цю дуже важливу підтримку від наших ізраїльських друзів і партнерів». Петро Порошенко також запросив його відвідати нашу країну з візитом.

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль, своєю чергою, зазначив, що це третій візит Президента України в Ізраїль від часу його інавгурації. «І це доказ тісних відносин між нашими країнами. Ці зв’язки мають глибоке історичне і культурне коріння. Українські євреї становлять вагому частку населення Ізраїлю. Україна також слугує домом для великої єврейської спільноти», — констатував він.

Беньямін Нетаньягу відзначив зростання інвестицій і торгівлі між двома країнами за останні роки. І зауважив, що Угода про вільну торгівлю, над якою працювали багато років, посилить їх ще більше. Було обговорено й шляхи поглиблення спів­праці в технологічних галузях, охороні здоров’я, аерокосмічній галузі, науці.

«Ми будуємо краще майбутнє для людей. Кожен із нас робить це самостійно, але вважаю, що спільними зусиллями ми досягнемо кращих результатів», — резюмував Прем’єр-міністр Держави Ізраїль.

Низку питань двостороннього співробітництва в політичній, економічній та культурно-гуманітарній галузях обговорив Президент і під час зустрічі зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном. Було відзначено високу динаміку двостороннього політичного та міжпарламентського діалогу й важливу роль у цьому процесі міжпарламентських груп дружби. Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного. Також було висловлено сподівання, що Кнесет визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Також Президент України зустрівся з Генеральним секретарем Єрусалимського патріархату архієпископом Аристархом та відвідав Храм Гробу Господнього. Він відзначив важливу історичну роль, яку Єрусалимський патріархат відіграє у збереженні святих місць і зміцненні авторитету християнської церкви по всьому світу. Глава держави відзначив, що з отриманням Томосу про автокефалію Православною церквою України вона увійшла до родини православних церков-сестер. Ця подія назавжди збережеться в історії України нарівні з Володимировим Хрещенням та з проголошенням незалежності, ставши актом духовної незалежності нашої держави.

У Храмі Гробу Господнього Петро Порошенко помолився за припинення російської агресії, за мир та процвітання України й поспілкувався з українськими прочанами, які приїхали до Єрусалима.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»