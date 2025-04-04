У Дніпрі Президент України Володимир Зеленський відвідав фотовиставку «Титани: історії незламності. Шлях добровольця» та зустрівся з ветеранами.

На зустрічі були присутні амбасадори проєкту «Титани.UA» — ветерани війни, які зазнали важких поранень на фронті, пройшли лікування та реабілітацію й нині допомагають іншим захисникам і захисницям у відновленні після поранень та реалізації в цивільному житті.

Зокрема, обговорили впровадження ветеранської політики в області. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що її втілює кожна з 86 територіальних громад регіону. Головне — працевлаштування ветеранів і співпраця з бізнесом, а також спортивна реабілітація.

«Дуже важливо, що люди повертаються в життя, що вони дуже потрібні. І вони не інші, вони такі самі, але пройшли інший, героїчний шлях. Думаю, що якщо можна розвивати таку систему для всієї держави за прикладом Дніпропетровщини, то в усіх громадах були б вдячні», — зазначив Володимир Зеленський.

Ветерани розповіли, що буде створено асоціацію «Титани.UA», а сам проєкт планують масштабувати на інші регіони України. До нього вже хочуть долучитися ветеранські організації Харкова, Сум та Херсона.

Наприкінці квітня очікується запуск застосунку, який повідомлятиме про програми, що вже існують на рівні держави та області. Штучний інтелект надаватиме інформацію про всі питання щодо реабілітації, отримання необхідних довідок, профорієнтації та навчання, а також спортивних активностей.

Крім того, проєкт «Титани.UA» займається пошуком земельних ділянок під будівництво соціального житла для ветеранів. Також розроблено єдиний проєкт будівлі ветеранського простору для обласних центрів, який міститиме басейн, спортзал, ЦНАП, кабінети для юридичних консультацій. На його основі буде створено менші ветеранські простори для районних центрів.

Ветерани наголосили, що для них дуже важливо відчувати підтримку та свою потрібність і працювати разом заради впровадження необхідних ініціатив для всіх, хто повертається з фронту.

Під час робочої поїздки у Дніпрі Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де проходять лікування воїни після поранень. Він ознайомився з роботою реанімації, відділень анестезіології та політравми. Президента поінформували про особливості функціонування лікарні в час повномасштабної війни, оснащення новітнім обладнанням, а також відновлення закладу після обстрілів.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які проходять лікування в цьому медичному закладі. Він відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня воїнів, які зазнали важких поранень під час виконання бойових завдань, зокрема на Донеччині.

Стійкість під час війни Стійкість під час війни

У Дніпрі Президент України зустрівся з бізнесом, зокрема керівниками й представниками підприємств важкої та легкої промисловості, машинобудування, виробників аграрної та м’ясо-молочної продукції, ритейлу, банківської галузі. Глава держави подякував підприємцям за те, що вони продовжують працювати під час війни, і відзначив місцеве керівництво та енергетиків за успішне проходження зими.

Під час зустрічі обговорили державну підтримку локалізації виробництв, стимулювання інвестицій у вітчизняну промисловість та заходи для забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на внутрішньому й зовнішніх ринках. Також ішлося про плани держави щодо економічного відновлення та стійкого розвитку національної економіки після війни. Президент зазначив, що очікує від Кабінету Міністрів відповідних напрацювань, зокрема в митно-тарифній політиці, що підтримають українського виробника. За його словами, ці зміни мають бути абсолютно рішучими.

«Гадаю, ми зможемо прокомунікувати з нашими партнерами, і вони зрозуміють, що Україні треба дуже сильно допомогти, незважаючи ні на що, після війни. Є правила світові, європейські, але нам треба підняти країну після війни. Думаю, що вони підуть також нам назустріч у багатьох питаннях», — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Німеччина, країни Північної Європи, Франція, Велика Британія пропонуватимуть інвестиції у відбудову України, не концентруючись на своїх компаніях. Адже партнери знають, що для нас важливий пріоритет українського бізнесу у відновленні.

«Гроші для відбудови — це велика привабливість для повернення людей в Україну. Робота, висока зарплата й безпека», — зауважив Президент.

Глава держави переконаний, що Україна знайде шляхи щодо інвестицій не лише коштом заморожених російських активів, а й з допомогою партнерів.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд повністю поділяє позицію стосовно залучення насамперед українських підприємств до відбудови, адже це можливість для розвитку вітчизняної економіки. Держава опрацює запити щодо посилення заходів захисту власного ринку від демпінгового імпорту. Ще один пріоритет — розвиток механізмів підтримки бізнесу на прифронтових територіях. Триває відповідна робота, щоб поліпшити інструменти, вже напрацьовані в межах державної політики «Зроблено в Україні».

Тиск на агресора слід посилювати

рф не хоче йти на повне та безумовне припинення вогню, але тиск на неї, насамперед з боку США, все одно приведе до цього. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із представниками бізнесу Дніпропетровщини.

«Україна продемонструвала — і всі на цьому наголошують — готовність до повного й безумовного припинення вогню. Ми не ставимо будь-яких умов, і «рускіє» не мають права ставити будь-які умови», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна проти зняття санкцій з рф в обмін на згоду щодо припинення вогню. І цю позицію підтримують європейські партнери. Нині багато хто у світі бачить, як росія ухиляється від припинення вогню. За словами глави держави, окупанти хочуть досягти певних територіальних перемог. Про це, зокрема, свідчили плани щодо наступальних дій на сумському, харківському та запорізькому напрямках. Але реалізувати їх не вдалося.

«Гадаю, що посилений тиск і діалог американців з ними приведе все одно до припинення вогню», — підсумував Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента