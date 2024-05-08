Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-піхотинцями, рідними загиблих Героїв і командирами підрозділів, вручив державні нагороди, бойові прапори та почесні відзнаки. Глава держави наголосив: піхотинці — основа нашого війська, найбільш численна й визначальна складова Сил оборони України, фундамент Збройних сил.

«Наш український контроль саме там, на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців — піхотних, мотопіхотних, механізованих, штурмових, гірсько-штурмових, єгерських військових частин», — сказав Володимир Зеленський.

Президент від імені всіх українців подякував воїнам-піхотинцям за силу, хоробрість і стійкість. Він наголосив: усі ми пишаємось українською піхотою.

«Дякую всім нашим воїнам за те, що Україна змогла вистояти в цій війні та зберігає можливість досягти своїх завдань. І кожен українець — усі наші люди — завжди повинні пам’ятати, через що проходять наші воїни, скільки це болю, скільки втрат», — зазначив Володимир Зеленський.

Пам’ять загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєно:

Молодшого сержанта Антона Коваленка. У червні 2023 року підрозділ під його керівництвом зачистив взводний опорний пункт та зайняв кругову оборону. Завдяки знайденій на місці радіостанції він перехоплював інформацію про плани та пересування російських окупантів і передавав їхні координати. Антон Коваленко загинув на вогневій позиції. Перед нею виявили понад 30 знищених загарбників;

Солдата Данила Подибайла. Був старшим пілотом розрахунку БпЛА. Його екіпаж виявив п’ять самохідних артилерійських установок, дві протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра», станковий автоматичний гранатомет і два міномети. Після коригування вогню артилерії все вдалося знищити. Данило Подибайло загинув 1 червня торік унаслідок прямого влучання снаряда у бліндаж.

Троє воїнів отримали відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг»:

Капітан Роман Єськов. Під час бою витягнув пораненого побратима, надав допомогу й організував евакуацію. Торік у жовтні особовий склад під його керівництвом відбив штурми ворога, зберіг наші позиції, знищив 13 окупантів і ще 10 поранив;

Майор Валерій Лобов. Торік у червні особисто повів особовий склад роти на штурм. Зазнав поранення, однак організував евакуацію однієї частини підрозділу, а іншу довів до ворожих позицій. Сам після цього знепритомнів. Валерія Лобова евакуювали з поля бою в тяжкому стані. За два місяці продовжив виконувати бойові завдання поблизу Роботиного на Запоріжжі;

Молодший сержант Павло Свиридюк. Неодноразово прикривав відхід побратимів з позицій, на які щільно наступали російські окупанти. Це давало змогу перегрупуватися, зайняти оборону на більш вигідних позиціях і зупинити ворога. Виявляв квадрокоптером ворожі ДРГ і знищував їх гранатами.

Президент також вручив одному військовослужбовцеві орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, трьом — ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Троє воїнів отримали ордени «За мужність» ІІ ступеня, п’ятеро — «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави вручив бойові прапори 22, 31, 32 та 65 окремим механізованим бригадам.

Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 47 та 66 окремі механізовані бригади.

Джерело: Офіс Президента