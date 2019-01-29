Влада має не заважати, а створювати належні умови для ефективного розвитку бізнесу. На цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив напередодні офіційного візиту до Норвегії, який покликаний сприяти зміцненню двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній галузях.

Програма офіційного візиту розпочалася із зустрічі українського Прем’єра з міністром закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Сьорейде. Глава уряду наголосив, що Королівство Норвегія як активний член НАТО може зіграти дієву роль у зміцненні європейської та євроатлантичної єдності у протидії агресивним діям Російської Федерації, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За останні півроку це друга зустріч Володимира Гройсмана з керівником норвезького МЗС. У вересні 2018-го вона побувала з візитом в Україні, відвідала Донбас, щоб на власні очі оцінити ситуацію в регіоні.

Разом зміцнюємо євроатлантичну єдність

«Ми задоволені динамікою та результативністю політичного діалогу й розраховуємо на максимально дієву роль Норвегії у подальшому зміцненні європейської та євроатлантичної єдності щодо протидії агресивним діям Росії», –– зауважив український Прем’єр. Агресія Росії давно набула ознак гібридності. І йдеться не лише про щоденні атаки на позиції українських військових на сході країни. Ситуація в Азовському морі також залишається напруженою.

«Це військова, політична та економічна дестабілізаційна кампанія проти України, щоб запобігти нашій інтеграції в ЄС та НАТО, — пояснив Володимир Гройсман. — Та ми розпочали процес закріплення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію на конституційному рівні».

Сторони погодилися, що одним із дієвих інструментів протидії агресії слугує санкційна політика, яка має постійно посилюватися.

Що ж до співпраці в економічній галузі, то Україна є і буде надійним і передбачуваним партнером. На цьому Володимир Гройсман наголосив під час Українсько-норвезького бізнес-форуму, який відкрили глави урядів двох країн.

Форум зібрав представників великих норвезьких компаній, які спеціалізуються у галузі IT, агробізнесу, енергетики тощо. Більшість із них мають представництва в Україні. Його учасники підписали меморандуми про взаєморозуміння у корпоративному секторі.

Нині дві країни мають добрий потенціал для розвитку економічних відносин. «Бізнес зацікавлений інвестувати в Україну. І тут важливо створювати якісний діловий клімат. Наша філософія проста: ви робите свій бізнес, а ми як влада допомагаємо зростати», — сказав Володимир Гройсман.

Глава уряду Норвегії Ерна Солберг відзначила зближення позицій: «Сьогодні маємо різні сфери взаємної зацікавленості. Та є галузь, яка заслуговує на нашу додаткову увагу, — це енергетика та заходи з енергоефективності. І ми раді повідомити, що уряд Норвегії вирішив посилити свою підтримку України в цій галузі».

Спільна заява прем’єрів

Отже, глави урядів підписали відповідну заяву щодо посилення українсько-норвезької співпраці в енергетиці. Документ передбачає, що Норвегія започаткує українсько-норвезьку ініціативу з підвищення енергоефективності будівель громадського призначення, скорочення споживання енергоресурсів, а Україна створить сприятливі умови для зростання торгівлі та інвестицій зокрема через посилення антикорупційних заходів.

Обидві країни посилюють діалог у контексті прагнення України інтегруватися у європейський енергетичний ринок, посилюють взаємодію у сфері ядерної безпеки. Для цього у складі Українсько-норвезької міжурядової комісії буде створено робочу групу, яка опрацьовуватиме спільні проекти з підвищення безпеки наших АЕС, посилення прикордонного контролю та безпеки радіоактивних джерел для запобігання потраплянню радіоактивних речовин до сторонніх осіб.

Окремий напрям взаємодії — обмін інформацією та досвідом щодо управління нафтовими ресурсами, регуляторною політикою та процедурами ліцензування. Між Міністерством енергетики та вугільної промисловості й дирекцією водних ресурсів та енергетики Королівства Норвегія буде започатковано програму співпраці.

«Норвегія у взаємодії з партнерами підтримуватиме різноманітні ділові мережі в галузі енергетики та інфраструктури, щоб розширення торгівлі й співпраці сприяло позитивним зрушенням для економіки й суспільства. Норвегія також підтримуватиме запровадження нових конкурентоспроможних моделей для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні», — йдеться у заяві глав урядів.

Український Прем’єр зустрівся з Президентом Стортингу (парламенту) Норвегії Тоне Вілхелмсен Трьоен для обговорення міжпарламентської співпраці. Володимир Гройсман ознайомив її з перебігом реформ в Україні та планами щодо закріплення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.