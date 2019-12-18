Після протокольних процедур, особистих переговорів лідерів і у складі делегацій у присутності глав держав Володимира Зеленського та Ільхама Алієва було підписано українсько-азербайджанські двосторонні документи. Під протоколом про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гянджа (Азербайджанська Республіка) підписи поставили Надзвичайний і Повноважний посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський та Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв.

Вони підписали й Договір між містами Трускавець (Україна) та Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.

Угоду про співпрацю в галузі регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджану підписали міністри закордонних справ Вадим Пристайко та Ельмар Мамед’яров.

Підписали очільники МЗС і угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Спеціальною службою державної охорони Азербайджанської Республіки про організацію лінії міждержавного урядового зв’язку між Києвом та Баку.

Інвесторів з Азербайджану чекають в Україні. Фото з сайту president.gov.ua

Приклад інвесторам

«Наші відносини перевірено часом. Ми завжди допомагали одне одному в складні моменти сучасної історії. Отже, Азербайджан був, є і буде для України надійним другом, і я впевнений, що буде стратегічним партнером. Наші держави підтримують одна одну в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Нам важливо забезпечити регіональну та національну безпеку. Україна та Азербайджан продовжують спільну роботу як у двосторонньому форматі, так і в межах міжнародних організацій», — наголосив глава Української держави.

Володимир Зеленський переконаний, що в майбутньому українсько-азербайджанські відносини тільки зміцнюватимуться й вийдуть на новий рівень: «Наші держави демонструють близькі позиції з багатьох питань як на регіональному, так і на глобальному рівнях. І тому я щиро хочу побажати успіхів головуванню Азербайджану в ГУАМ — воно буде у 2020 році».

Він зауважив, що Україна підтримує реалізацію проєкту Південного газотранспортного коридору та в межах візиту до Азербайджану буде вивчено можливість його розширення.

«Це дуже важливий чинник диверсифікації поставок газу європейським споживачам. Потрібно повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал України й Азербайджану, розвиваючи відповідну інфраструктуру. Ми домовились активізувати співпрацю міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезень. Обговорено й перспективи в освітній, культурній та гуманітарній галузях», — повідомив Президент України.

Домовлено посилити економічне співробітництво між країнами, якому сприятиме діяльність торгових домів. Так, торговий дім Азербайджану успішно працює в Києві з 2018 року, а нині відбулося відкриття торгового дому України в Азербайджані.

«Упевнений, що ділові кола наших країн мають багато тем для діалогу, сподіваємося на дуже чіткі конкретні підсумки їхньої взаємодії. Наші державні інтереси — подальше зростання взаємних інвестицій, зокрема завдяки сучасним і майбутнім спільним проєктам. У цьому контексті гарним прикладом слугує придбання провідним мобільним оператором Азербайджану Bakcell мобільного оператора Vodafone Україна. Це значно посилить український ринок телекомунікаційних послуг. Вірю, що цей кейс надихне й інших азербайджанських інвесторів», — підкреслив Володимир Зеленський.

Приціл на концесію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що товарообіг між Україною та Азербайджаном цього року зріс на 20%, і обидві країни зацікавлені в його подальшому зростанні. А азербайджанські бізнесмени зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці, тож Українсько-Азербайджанський бізнес-форум, який відбувся в межах візиту, має стати поштовхом до цього. І чимало залежатиме від роботи міжурядової комісії, яка, на жаль, протягом кількох років не проводила засідань.

«Вона відновить роботу. Плануємо, що наступного місяця вона проведе засідання в Києві і обговорить питання, які доручать президенти», — зазначив азербайджанський лідер. За його словами, Азербайджан надає великого значення розвитку взаємного інвестування, і це питання дуже плідно було обговорено із Президентом України: «Є конкретні пропозиції, і ми переконані, що їх може бути реалізовано в багатьох напрямах».

Ухвалено рішення про розширення присутності в Україні азербайджанської нафтової компанії Socar, а також відзначено високу продуктивність співпраці в галузі сільського господарства.

Володимир Зеленський акцентував, що в Україні починається масштабна приватизація і є можливість створення великих концесійних інфраструктурних проєктів: «На початку наступного року ми обов’язково створимо не просто робочу групу, а справжню команду людей, яка приїде від імені президента Азербайджану в Україну та предметно подивиться всі ті об’єкти, можливості, підприємства, в яких ми можемо співпрацювати».

Володимир Зеленський разом із дружиною відвідав Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету і зустрівся з представниками української громади в Азербайджані.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»