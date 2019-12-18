Після протокольних процедур, особистих переговорів лідерів і у складі делегацій у присутності глав держав Володимира Зеленського та Ільхама Алієва було підписано українсько-азербайджанські двосторонні документи. Під протоколом про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гянджа (Азербайджанська Республіка) підписи поставили Надзвичайний і Повноважний посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський та Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв.

Вони підписали й Договір між містами Трускавець (Україна) та Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.

Угоду про співпрацю в галузі регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджану підписали міністри закордонних справ Вадим Пристайко та Ельмар Мамед’яров.

Підписали очільники МЗС і угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Спеціальною службою державної охорони Азербайджанської Республіки про організацію лінії міждержавного урядового зв’язку між Києвом та Баку.

Приклад інвесторам

«Наші відносини перевірено часом. Ми завжди допомагали одне одному в складні моменти сучасної історії. Отже, Азербайджан був, є і буде для України надійним другом, і я впевнений, що буде стратегічним партнером. Наші держави підтримують одна одну в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Нам важливо забезпечити регіональну та національну безпеку. Україна та Азербайджан продовжують спільну роботу як у двосторонньому форматі, так і в межах міжнародних організацій», — наголосив глава Української держави.

Володимир Зеленський переконаний, що в майбутньому українсько-азербайджанські відносини тільки зміцнюватимуться й вийдуть на новий рівень: «Наші держави демонструють близькі позиції з багатьох питань як на регіональному, так і на глобальному рівнях. І тому я щиро хочу побажати успіхів головуванню Азербайджану в ГУАМ — воно буде у 2020 році».

Він зауважив, що Україна підтримує реалізацію проєкту Південного газотранспортного коридору та в межах візиту до Азербайджану буде вивчено можливість його розширення.

«Це дуже важливий чинник диверсифікації поставок газу європейським споживачам. Потрібно повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал України й Азербайджану, розвиваючи відповідну інфраструктуру. Ми домовились активізувати співпрацю міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезень. Обговорено й перспективи в освітній, культурній та гуманітарній галузях», — повідомив Президент України.

Домовлено посилити економічне співробітництво між країнами, якому сприятиме діяльність торгових домів. Так, торговий дім Азербайджану успішно працює в Києві з 2018 року, а нині відбулося відкриття торгового дому України в Азербайджані.

«Упевнений, що ділові кола наших країн мають багато тем для діалогу, сподіваємося на дуже чіткі конкретні підсумки їхньої взаємодії. Наші державні інтереси — подальше зростання взаємних інвестицій, зокрема завдяки сучасним і майбутнім спільним проєктам. У цьому контексті гарним прикладом слугує придбання провідним мобільним оператором Азербайджану Bakcell мобільного оператора Vodafone Україна. Це значно посилить український ринок телекомунікаційних послуг. Вірю, що цей кейс надихне й інших азербайджанських інвесторів», — підкреслив Володимир Зеленський.

Приціл на концесію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що товарообіг між Україною та Азербайджаном цього року зріс на 20%, і обидві країни зацікавлені в його подальшому зростанні. А азербайджанські бізнесмени зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці, тож Українсько-Азербайджанський бізнес-форум, який відбувся в межах візиту, має стати поштовхом до цього. І чимало залежатиме від роботи міжурядової комісії, яка, на жаль, протягом кількох років не проводила засідань.

«Вона відновить роботу. Плануємо, що наступного місяця вона проведе засідання в Києві і обговорить питання, які доручать президенти», — зазначив азербайджанський лідер. За його словами, Азербайджан надає великого значення розвитку взаємного інвестування, і це питання дуже плідно було обговорено із Президентом України: «Є конкретні пропозиції, і ми переконані, що їх може бути реалізовано в багатьох напрямах».

Ухвалено рішення про розширення присутності в Україні азербайджанської нафтової компанії Socar, а також відзначено високу продуктивність співпраці в галузі сільського господарства.

Володимир Зеленський акцентував, що в Україні починається масштабна приватизація і є можливість створення великих концесійних інфраструктурних проєктів: «На початку наступного року ми обов’язково створимо не просто робочу групу, а справжню команду людей, яка приїде від імені президента Азербайджану в Україну та предметно подивиться всі ті об’єкти, можливості, підприємства, в яких ми можемо співпрацювати».

Володимир Зеленський разом із дружиною відвідав Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету і зустрівся з представниками української громади в Азербайджані.

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«Урядового кур’єра»