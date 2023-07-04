Відважні. Самовіддані. Майстерні. Професіонали. Герої. Українські захисники такі. І вдячність українців усім воїнам щоденна й безмежна, зокрема й вартовим морських рубежів держави.

«Українська оборона у війні з російським агресором складається з різних великих і малих епізодів, які сумарно дають захист державі та можливість рухатися вперед і на суходолі, і на морі. Наші Військово-Морські сили Збройних cил разом з іншими елементами Cил оборони й безпеки України захистили від російських десантних операцій наше Чорноморське узбережжя. Потужна участь ВМС у спільній операції з нашими розвідниками та оборонцями дала змогу звільнити від окупантів острів Зміїний, і це повернуло безпеку значній частині української акваторії.

Ми знаємо, ми бачили і вдячні за ту славу, яку здобувають для нашої держави складові ВМС ЗСУ. Ми всі в Україні впевнені в силі нашого народу й у вашій міцності, у вашій професійності, у вашій здатності й надалі демонструвати українську силу. Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Багато хто в росії думав, ніби Чорне море — це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші ВМС нібито не витримають ударів росії. Що ж, відвага й майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі. Нашими ракетами було затоплено російський флагман, і це було настільки принизливо для кремля, що там і досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати», — заявив Президент Володимир Зеленський в Одесі під час заходів з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних cил України.

Глава держави наголосив, що ці та інші потужні операції Сил оборони привчили російський флот не наближатися до українських берегів.

«І якщо російські військові кораблі ще залишаться в Чорному морі, то боятимуться наближатись і до нашого українського Криму, і до нашого узбережжя Азовського моря. Це обов’язково буде. Я знаю це. Я бачу це в очах наших військових моряків, наших морпіхів, командирів наших ВМС, у майстерній роботі наших артилеристів, морських авіаторів і тих, хто працює заради нашого флоту морських дронів», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський переконаний, що ніколи українські береги не терпітимуть окупанта, ворог не диктуватиме умови в Чорному морі, а наші сміливі герої здобули та здобувають надзвичайно круті результати для України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських військових, кожного моряка та морпіха, які віддали життя в боях заради незалежності України.

Командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа поінформував главу держави про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів з моря, оборонні можливості ВМС та стратегічні завдання для флоту, нового напряму — флоту морських дронів та берегової оборони.

«Усе реалізуємо! Упевнений!» — так Президент відреагував на почуте.

Героям маємо дякувати щодня

Президент вручив державні нагороди і бойові прапори.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку військовослужбовців нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаллю «За військову службу Україні».

Володимир Зеленський особливо відзначив морпіхів славетних 35 та 36 окремих бригад морської піхоти. Відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» отримали: 10 морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая ВМС ЗСУ та 88 окремий батальйон морської піхоти 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського ВМС ЗСУ.

Президент вручив бойові прапори 64 окремому гарматному артилерійському дивізіону 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 26 та 27 окремим дивізіонам річкових катерів річкової флотилії ВМС ЗСУ.

Вільна частина вільного світу

Глава держави зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія». До них він звернувся з такими словами: «Україна є однією з тих держав, які вміють битися й перемагати, зокрема й на морі. Це матиме глобальне значення, адже небагато держав у світі здатні на таке. Доля України, безперечно, — бути міцною. Бути вільною частиною вільного світу. Упевнений, що Україна захистить себе в цій війні й поверне все своє, що тимчасово контролюють окупанти. А після перемоги Україна навчатиме інших у світі міцності, зокрема й на морі, навчатиме захисту свободи. Україна стане донором глобальної безпеки та глобальної сили, і я вірю, що ваші знання, ваша сила, ваші майбутні перемоги наблизять цей могутній час для нашої прекрасної держави, для наших людей. Слава вашим сім’ям, вашим рідним, які виховали й виховують таких, як ви. Бажаю всім вам здоров’я і тільки перемоги».

На Одещині Президент відвідав один з медичних закладів, де проходять лікування поранені військовослужбовці ВМС ЗСУ. У госпіталі глава держави поспілкувався з військовими, побажав їм якнайшвидшого одужання та вручив державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі воїнів нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Глава держави залишив побажання на примірнику «Кобзаря», який супроводжує наших воїнів у боях ще з 2014 року, заявивши, що це було особливою честю для нього.

Президент поспілкувався з персоналом лікарні та відзначив представників медичної служби ЗСУ орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаллю «Захиснику Вітчизни». Володимир Зеленський подякував медикам за дбайливе ставлення до захисників.