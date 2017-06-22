Візит українського Президента до Вашингтона і його перша особиста зустріч з Дональдом Трампом мали на меті розморозити мінський процес. Принаймні, про такі сподівання говорили українські й західні експерти, припускаючи, що США офіційно оголосять про свій намір приєднатися до мирного врегулювання на Донбасі, змінивши нормандський формат. Проте американські високопосадовці під час візиту українського Президента заявили: у нормандський формат не втручатимемося, мінський процес підтримуємо.

Дипломатія на випередження

Для Києва, який від моменту оголошення про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США намагався використати всі важелі для організації його зустрічі з Петром Порошенком, були важливі часові межі особистої розмови двох президентів. Українська сторона прагнула, щоб Порошенко доніс Трампу позицію й сподівання України щодо конфлікту з Росією і заручився підтримкою Вашингтона з цього приводу до того, як американський президент зустрінеться з російський лідером Путіним.

Хоч за інформацією американських ЗМІ, через напруженість у діалозі між Вашингтоном і Москвою, яка виникла через розслідування намагань РФ вплинути на президентські вибори у США, жодних особистих зустрічей між Трампом і Путіним не заплановано. Проте очікують, що вони все-таки можуть зустрітися за кілька тижнів на полях саміту «Великої двадцятки», який пройде на початку липня в Гамбурзі.

Поспіх української сторони пояснюється тим, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп не раз робив заяви-реверанси на адресу Росії й Володимира Путіна зокрема щодо послаблення антиросійських санкцій, накладених на РФ через окупацію Криму і збройну агресію на сході України. У мас-медіа не раз потрапляла неофіційна інформація про те, що Вашингтон і Москва нібито готують двосторонні домовленості щодо конфлікту в Україні за спиною Банкової. Проте після того як зв’язки команди Трампа з російськими політиками опинилися в центрі численних розслідувань, глава Білого дому помітно змінив свою риторику щодо Москви, присягаючись на своїй сторінці у Твіттері, що його з Росією «не пов’язують ні ділові угоди, ні позики — абсолютно нічого».

Проте українське лобі американського Сенату, яке ніколи не підпадало під «зачарування Росією», активно продовжує лінію на підтримку України. Як написала USA Today, саме у день приїзду українського Президента до Білого дому Міністерство фінансів США офіційно опублікувало рішення про накладення санкцій на 38 російських осіб і компаній, причетних до конфлікту, розв’язаного Росією в Україні, та до анексії Криму, яке минулого тижня підтримав Сенат.

«Санкції тиснутимуть на Росію, щоб змусити її знайти дипломатичне рішення, — заявив секретар казначейства США Стівен Мнучін. — Ця адміністрація віддана дипломатичному процесу, який гарантує суверенітет України, і санкції не буде скасовано доти, доки Росія не виконає свої зобов’язання у ме­жах мінських домовленостей». Спікер Білого дому Шон Спайсер також підтвердив, що США хочуть, аби «Росія пішла зі східної України».

Значний прогрес у перемовинах

Протокольний статус розмови Петра Порошенка з Дональдом Трампом, за визначенням Білого дому, — «коротка гостьова зустріч», пише AP. Проте обидва президенти позували для фото- й телекамер в Овальному офісі та зробили короткі заяви для преси, під час яких про Росію не згадували. Дональд Трамп зауважив, що для нього було «великою честю» зустрітися з Петром Порошенком. «Ми мали дуже хорошу дискусію, і було досягнуто значного прогресу», — заявив він.

Петро Порошенко заявив, що під час розмови з Дональдом Трампом він отримав «тверду підтримку України з боку США». За його словами, американський президент запевнив його в підтримці Вашингтоном мінських домовленостей. «Відбулася повноцінна зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Ми маємо тверду підтримку США щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави», — сказав Петро Порошенко, слова якого наводить департамент прес-служби АП.

Під час брифінгу для журналістів Президент заявив, що не бачить необхідності у зміні мінського формату щодо врегулювання ситуації на сході України. «США — наш партнер, ми зацікавлені в їх залученні до ефективного процесу, вони країна-гарант за Будапештським меморандумом, і сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість США у підтримці нашої держави», — заявив Петро Порошенко. Президент України повідомив, що Дональд Трамп дав доручення розширити співпрацю з Україною у військово-технічному напрямі.

Нормандський формат залишиться незмінним

Про те що США не підтримуватимуть ідеї трансформації нормандського формату, під час зустрічі з Петром Порошенком заявив віце-президент США Майк Пенс. За його словами, США і надалі підтримуватимуть мирне врегулювання конфлікту на сході України шляхом втілення мінських домовленостей та за допомогою переговорів у нормандському форматі між Україною, Німеччиною, Францією й Росією. Американський віце-президент наголосив на важливості продовження реформ, боротьби з корупцією й поліпшення бізнес-клімату. Петро Порошенко передав Майку Пенсу лист від родичів українських заручників «на окупованих територіях і в РФ» і отримав запевнення підтримки США щодо сприяння їхньому звільненню.

Президент України отримав запевнення в підтримці України і від міністра оборони США Джеймса Меттіса. «Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з вами, ми підтримуємо вас перед загрозами суверенітету, міжнародному праву та міжнародному порядку», — заявив міністр.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час розмови з Петром Порошенком підтвердив готовність США сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Держсекретар підтвердив збереження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Крім того, обговорено шляхи надання оборонної зброї для України. Петро Порошенко запросив Рекса Тіллерсона здійснити візит в Україну.