Уряд працює, щоб бути готовими до всіх викликів для нашої енергетики цієї зими. Одне з головних завдань — забезпечити зимову стійкість, зокрема світло і тепло.

«росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені незалежно від обставин та дій ворога. І це те, над чим ми працюємо, — особлива увага до прифронтових регіонів», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

27 вересня в Чернігові провели засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікується до 15 жовтня завершення всіх процедур.

Цього тижня уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах. Окрему увагу спрямовано на нарощування потужностей розподіленої генерації.

«Пункти незламності — перевіряємо готовність мережі і створюємо умови для постійної роботи, якщо виникне така потреба. Створюємо можливості для підготовки до зими на рівні громад. ОСББ та ЖБК можуть використовувати «Доступні кредити 5—7—9%» для встановлення власних альтернативних джерел енергії. Працюємо над поліпшенням доступу до програми, — зазначила Юлія Свириденко. — Зимова стійкість — один з пріоритетів уряду. Ворогу не вдасться позбавити нас тепла і світла. Працюємо, щоб бути готовими до всіх викликів для нашої енергетики цієї зими».

Протягом двох місяців урядовці на чолі з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко здійснили робочі поїздки до всіх прифронтових областей. Завершальним етапом маршруту стала Чернігівщина. Обговорили з керівництвом області головні пріоритети: проходження осінньо-зимового періоду, підтримку підприємництва та освітньої галузі.

«Зимова стійкість — один із пріоритетів уряду, особливо для прифронтових територій. Ворог знов обстріляв енергооб’єкти Чернігівської області. Але йому не вдасться позбавити нас тепла і світла. Опрацьовуємо плани кризового реагування», — підкреслила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр зустрілась із підприємцями області та обговорила підтримку українських виробників і можливості її розширення.

«Бізнес у прифронтових регіонах має особливі виклики. Адаптуємо програми «Зроблено в Україні» під потреби таких територій», — зазначила вона.

Юлія Свириденко мала нагоду поспілкуватися з освітянами Чернігівщини та подякувала їм за роботу.

«Те, що в час війни ви залишаєтеся разом з дітьми, навчаєте і спрямовуєте їх, заслуговує великої поваги. Працюємо для створення гідних умов для вашої роботи, якості освіти у школах та профтехах», — наголосила очільниця уряду.

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ