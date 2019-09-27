«Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених. Півтора мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці жахливі цифри звучать з однією лише поправкою — вони зростають. П’ять років триває війна на Донбасі, п’ять років тому Росія анексувала український півострів Крим. І незважаючи на існування міжнародного права й сотень організацій, покликаних його захищати, Україна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, обстоює власний суверенітет і територіальну цілісність. Завершення війни на Донбасі, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру — моє завдання. Але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи чи права України на власний вибір», — чітко заявив Президент Володимир Зеленський під час загальних дебатів 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

Звернувшись до світових лідерів, глава Української держави підкреслив: «Україна потребує світової підтримки. Я розумію: всі присутні тут мають власний державний клопіт, і чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше, ніж власні, — це життя. Але в сучасному світі більше немає чужої війни. Ніхто з вас не зможе почуватися в безпеці, коли триває війна в Україні, коли триває війна в Європі. Не можна забувати страшні уроки історії, зокрема двох світових воєн, коли ціною неуважності, мовчання, бездіяльності чи небажання поступатися власними амбіціями стали десятки мільйонів людських життів. Україна завжди демонструвала світові готовність забезпечувати мир демократичним шляхом і робила кроки на шляху до міжнародної безпеки, наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу. Бо нам здавалося, що ми всі будуємо інший, новий світ. У якому для того, щоб твою думку чули і зважали на неї, не треба мати ядерну зброю. У якому тебе поважатимуть саме за справи, а не за наявність ядерних боєголовок. Врешті-решт у цьому новому світі наша держава втратила частину своїх територій та майже щодня втрачає громадян».

Сила — у збереженні життя людей

Володимир Зеленський розповів присутнім про українця Василя Сліпака, який був солістом Паризької національної опери і загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії. «Цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, у соборі Нотр-Дам, лондонському Ковент-Гардені та Гранд-опері в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Це куля 12,7 міліметра, яка не просто зупинила його кар’єру — зупинила його життя. А коштує куля 10 доларів. І на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. І таких історій тисячі, таких куль мільйони», — акцентував Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що механізми підтримання миру та міжнародної безпеки потребують оновлення.

«Україна не ставить під сумнів авторитет міжнародних інституцій, зокрема ООН, але їхні механізми небездоганні та дають збій. Є ООН. Та будьмо відверті: чи нації сьогодні справді об’єднані? А навіть якщо так, то що саме їх об’єднує? Це лиха, катастрофи, війни. З цієї найвищої у світі трибуни завжди чути заклики до справедливих змін, праведні обіцянки, проголошення нових ініціатив. Настав час зробити так, щоб вони завжди підкріплювалися реальними справами. Бо у сучасному світі слова давно вже знецінені. Суперечності між народами та державами вирішуються не словами, а ракетами. Тож на кожному лідерові країни лежить відповідальність за долю всього світу. Сильний лідер — не той, хто відправляє тисячі солдатів на певну смерть, а хто береже життя кожної людини. Це не просто трибуна. І не сцена. І сім з половиною мільярдів жителів планети — це не просто глядачі, а безпосередні учасники реального життя. Основи сценарію цього життя закладаються саме тут. І сьогодні від кожного присутнього залежить одне: чи буде це життя взагалі. Треба працювати, щоб воєн у світі ставало менше», — звернувся Президент до учасників заходу. І закликав до боротьби за нову людську ментальність, де агресія, гнів і ненависть будуть атрофованими почуттями, адже світ мусить пам’ятати: кожне наступне скалічене покоління — це шлях до нової війни.

Глава держави висловив сподівання, що світова спільнота усвідомлює всі загрози сьогодення. «Дехто зараз каже, що третьої світової війни не буде. Буде остання. Сподіваюся, ця фраза — усвідомлення загрози для планети, а не анонс», — цитує слова глави держави Офіс Президента.

Україна потребує більшої допомоги

Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом США Дональдом Трампом констатував, що лише разом з Америкою та ЄС можна зупинити війну в Україні. Глава держави звернувся до нього із проханням долучитися до припинення війни на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій до складу України. Він подякував США за підтримку нашої держави. Дональд Трамп, як інформує УНІАН, заявив: «Інші країни повинні допомогти Україні набагато більше, ніж вони роблять. Німеччина, Франція, усі держави Європейського Союзу. Адже Україна стратегічно дуже важлива для ЄС. Сподіваюся, що ви і Путін зустрінетеся й зможете розв’язати вашу проблему. Це буде надзвичайним досягненням, і знаю, що ви намагаєтеся зробити це».

Під час спілкування з журналістами Президент України заявив, що його колега пообіцяв йому допомогти в поверненні анексованого Росією Криму.

Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом наголосив, що Україна — найбільша країна у Європі, але хоче бути ще й найзаможнішою: «Відбулася зміна парламенту та уряду, перезавантажено Генеральну прокуратуру й запрацював Вищий антикорупційний суд, ухвалено низку законів, які допоможуть пришвидшити економічне зростання й подолати корупцію. Не дуже гарна реклама для України, коли кажуть, що Україна корумпована країна. Справді, в нас дуже багато корумпованих чиновників. Очищення влади, очищення кожної галузі — складне питання. Зроблю все, щоб ота реклама скінчилася. Ми починаємо нормальну історію нашої держави». На думку Дональда Трампа, Володимира Зеленського обрали президентом країни насамперед через потребу зупинення корупції.

Президенти обговорили питання енергетичної безпеки. «Ми хочемо бути справді незалежними й мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, вугілля», — зазначив глава Української держави. Він ще наголосив на зацікавленості України в американських інвестиціях. Дональд Трамп акцентував на важливості зростання товарообігу між країнами. Володимир Зеленський подякував Президентові США за запрошення відвідати Вашингтон і запросив його здійснити візит в Україну.

Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг. Він подякував представникам обох країн за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський поінформував їх про реформи в Україні. Серед домовленостей — збереження високого рівня взаємодії, робота над залученням іноземних інвесторів до проєктів в Україні, співпраця в енергетичній сфері.

«Ми раді запросити вас до видобутку газу. Маємо родовища, але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це геополітичне питання», — підкреслив Президент на зустрічі із Прем’єр-міністром Норвегії.

Окрім інвестиційної співпраці, Президент України із Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом ас-Сісі обговорив розширення торговельно-економічної співпраці включно зі сприянням виходу компаній двох країн на ринки одна одної. Ішлося про розвиток туризму, співпрацю в освітній галузі та збільшення студентських обмінів. А спілкуючись із представниками єврейських організацій США, Володимир Зеленський зазначив: «Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього хочемо залучити досвід США та Ізраїлю». Він наголосив, що розкручування теми антисемітизму в Україні — провокація, і заявив про налаштованість не допускати злочинів на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»