У зверненні глава держави повідомив, що почав день на Донеччині разом з нашими воїнами, головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим.

«Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, які потрібно. Завдання для генерала Гнатова очевидне: знищувати окупанта й дуже важливо — берегти якнайбільше життів наших воїнів.

Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей—детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя —це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла. Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла. І буде розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту —у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський побував у розташуванні 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Глава держави заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, командувача Об’єднаних сил Андрія Гнатова, заступника командира 110 омбр та командирів 31 і 47 окремих механізованих бригад, які ведуть бойові дії на сусідніх лініях оборони. Президентові доповіли про оперативну ситуацію на покровському напрямку, у смугах відповідальності бригад та поінформували про наміри російських окупантів.

Бойові дії на покровському напрямку найбільш інтенсивні. Заступник командира 110 омбр Дмитро Білий розповів, що російські війська здійснюють від 15 до понад 30 штурмів за добу. Він також поінформував про першочергові потреби підрозділу.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами підрозділів і відзначив їх державними нагородами. «Маю честь бути сьогодні тут і подякувати вам за захист нашої держави, подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає, від усіх нас, від усього народу України. Бережіть себе. Вашим рідним і близьким — також здоров’я та міцності. Дякую за те, що ви щоденно робите для того, щоб Україна в українців була», — зазначив глава держави.

Полковник Ян Яцишен отримав «Хрест бойових заслуг». Воїн брав участь в АТО/ООС. Із березня цього року виконує обов’язки командира 47 омбр. За цей час підрозділи під його керівництвом відбили численні штурми російських окупантів, зберегли смугу оборони, знищили понад 170 одиниць техніки, серед яких літак Су-25, вертоліт Ка-52, більш як 20 танків, і ліквідували майже 1,5 тисячі російських загарбників.

Президент відзначив двох захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, одного — орденом «За мужність» ІІ ступеня та ще двох — орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Також Президент відвідав стабілізаційний пункт 47 окремої механізованої бригади.

Медики першими приймають тут поранених на полі бою — не лише зі своєї бригади, а й із суміжних підрозділів. Координатор стабпункту Віталій Тимощук розповів главі держави про особливості роботи, забезпечення медикаментами та обладнанням.

Володимир Зеленський поспілкувався з медиками, дізнався про першочергові потреби і відзначив їх державними нагородами, повідомляє Офіс Президента.