Євроінституції намагаються максимально зберегти режим дистанційної роботи для своїх працівників. Проте топчиновники ЄС не можуть вести велику політику, послуговуючись при цьому лише відеозустрічами й дистанційним спілкуванням. Тому вони змушені повернутися до практики фізичних візитів, які вважаються важливими. При цьому єврофункціонери визнають, що їм часто на власний страх і ризик доводиться подорожувати в так звані червоні зони, куди в’їзд простим громадянам заборонено через високий рівень захворюваності на COVID-19.

І хоча ці обмеження не поширюються на дипломатів, однак для коронавірусу винятків не існує. Тому під час таких візитів чиновники ризикують власним здоров’ям і здоров’ям тих, з ким їм доводиться тісно спілкуватися після повернення з цих відряджень: членів своїх родин, інших політиків ЄС, лідерів іноземних держав і представників персоналу.

Карантин коштує посади…

Високопосадовці ЄС, такі як голова Європейської Ради Шарль Мішель та очільник зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель, запевняють, що вони виконують усі протоколи служби охорони здоров’я Бельгії і щоразу проходять тести на коронавірус, коли цього вимагають правила. Про це пише видання Politico. Та при цьому виникає запитання: хто і яким чином визначає, що візит аж настільки важливий, щоб здійснити його фізично?

Так, наприклад, минулого тижня Жозеп Боррель побував у Лівії, яка є «червоною» зоною на карті ЄС, а отже заборонена для поїздок громадян. Після повернення звідти очільник європейської дипломатії взяв участь у засіданні Ради єврокомісарів під головуванням керівниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Більшість єврокомісарів брала участь у засіданні через відеозв’язок, бо повернулися нещодавно з поїздок у країни, які визначено бельгійською владою як «помаранчеві» або «червоні» зони. Проте Жозеп Боррель вирішив прийти на зустріч особисто.

Такі рішення в Брюсселі сприймають дуже чутливо, особливо якщо йдеться про приватні подорожі. Минулого місяця єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган подав у відставку після того, як з’ясувалося, що він порушив правила карантину, встановлені урядом його рідної Ірландії, і відмовився відразу інформувати про свої пересування Урсулу фон дер Ляєн. У заяві щодо відставки Хогана Урсула фон дер Ляєн наголосила: оскільки прості європейці «жертвують своїми інтересами і дотримуються болючих обмежень», вона очікує, що члени Єврокомісії «будуть особливо вимогливими в дотриманні чинних національних правил або рекомендацій щодо коронавірусу».

… і родинного затишку

Спікер Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано запевнив, що до і після кожного свого візиту Жозеп Боррель консультується з офіційним протоколом Бельгії щодо коронавірусу, аби переконатися, що він дотримується всіх вимог. На сьогодні, громадянам Бельгії не рекомендують поїздки за межі ЄС. Кожен, хто все-таки вирушив до «червоної» зони і повернувся до Бельгії, має пройти тестування на COVID і 14-денний карантин.

Карантин і тестування обов’язкові також і для тих, хто повернувся з «червоних» зон, які визначено в межах ЄС. Серед них курортні регіони Іспанії, де проводив свою літню відпустку Жозеп Боррель, і Париж, де наприкінці серпня Шарль Мішель відвідував президента Еммануеля Макрона. Окрім цього, пан Мішель та його родина влітку відпочивали на півдні Франції, у регіоні, який бельгійська влада визначила як «помаранчеву» зону, після повернення з якої карантин і тест на коронавірус рекомендують, але не обов’язково.

Як повідомили в Європейські Раді, Шарль Мішель також суворо дотримується урядових вимог Бельгії щодо пандемії, хоча його робочі поїздки не підлягають жодним обмеженням. «Відповідно до бельгійських законів, місії президента Європейської Ради не підпорядковуються рекомендаціям уряду Бельгії щодо подорожей і можуть відбуватися до «зелених», «помаранчевих» і «червоних» зон», — заявили в апараті Ради. До слова, Шарль Мішель планував цього літа одружитися зі своєю партнеркою Амелі Дербодренгієн у селищі Монмеян, що на південному сході Франції. Проте пара, яка має двох спільних дітей, відклала своє весілля через обмеження на поїздки в цей регіон.

Загалом коронавірус змусив світових лідерів відмовитися від звичної рутини й повністю змінити сценарій, за яким досі проводили глобальну дипломатію. Деякі великі саміти, такі як цьогорічна зустріч G7, було скасовано або відкладено на невизначений час. А традиційні, такі як вереснева чергова Генеральна асамблея ООН, відбудуться у віртуальному форматі.

Лідери країн-членів ЄС зустрічалися в режимі відеоконференцій упродовж усієї весни й провели особистий саміт у Брюсселі лише в липні, коли показники захворюваності почали зменшуватися. Однак зустріч глав держав ЄС із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яку було заплановано в німецькому Лейпцигу наприкінці вересня, скасували.

Улітку Шарль Мішель оголосив також, що черговий саміт Європейської Ради відбудеться в Брюсселі наприкінці вересня, але спалах захворюваності на коронавірус у більшості європейських країн може змінити ці плани. А в Європарламенті все ще обговорюють, наскільки безпечною може бути поїздка євродепутатів до Страсбурга, де 14 вересня має відкритися перша в цьому сезоні сесія ЄП. Цілком ймовірно, що європейські законодавці засідатимуть у Брюсселі віртуально принаймні до весни.