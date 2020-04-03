Політичній тусовці впливових і могутніх у Брюсселі дуже складно існувати в ізоляції. Неофіційні зустрічі та довгі дружні обіди – найпопулярніші способи вести велику політику, і вони не передбачають соціального дистанціювання. Обмеження на подорожі через коронавірус унеможливили для європейських політиків і чиновників, які працюють в Брюсселі, регулярні поїдки додому. Видання Politico пише, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн від початку кризи, спричиненої епідемією, їздила до рідної Німеччини лише один раз і побула з рідними тільки одну добу.

Брюссель завмер, переживаючи свій третій тиждень ізоляції. Оскільки Бельгія оголосила про надзвичайні заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, європейські чиновники, політики, та лобісти змушені шукати різноманітні способи працювати дистанційно за допомогою сучасних засобів зв’язку. Дехто з працівників євроінституцій скаржиться, що змушений робити ділові дзвінки, замкнувшись у шафі, щоб розмову не перебивав дитячий галас.

Президент Європейської Ради Чарльз Мішель працює з дому, але кілька разів на тиждень все-таки відвідує свій офіс. Він дослухається до всіх настанов представників служб безпеки, щоб переконатися, що кожне засідання, яке відбувається у його офісі, відповідає санітарним вимогам. Вдома Мішель переважно проводить відеозустрічі з лідерами ЄС. Але знаходить час, щоб побавити свою маленьку 9-місячну донечку Люсі.

Президент Європарламенту Давід Сассолі на початку березня провів два тижні на добровільному карантині після того, як з’їздив до Риму. Відтоді він не бачив дружину та дітей, які живуть в Італії, і навіть пропустив церемонію закінчення університету своєї дочки. Перебуваючи в карантині, Сассолі по-новому відкрив для себе комунікацію через новітні технології. І щотижня організовує парламентську конференцію президентів по відеозв’язку. Проте, як кажуть його помічники, йому важко дається відсутність близького фізичного контакту з людьми, бо він звик до постійного спілкування.

Єврокомісара з питань внутрішнього ринку Т’єррі Бретон вважають найкраще підготовленим до епідемії чиновником у Брюсселі. Адже у 1984 році він написав науково-фантастичну повість про віруси, щоправда комп’ютерні. А через 10 років видав наукову працю «Робота у Франції», у якій розробив юридичний інструментарій запровадження можливостей дистанційного працевлаштування. Від початку кризи, пов’язаної з епідемією коронавірусу, Бретон розробив інноваційний план захисту. Він також входить до складу команди Єврокомісії, яка бореться з поширенням COVID-19, і бере участь у щоденних ранкових відеоконференціях за участі Урсули фон дер Ляєн.

Чеська євродепутатка Діта Чаранцова з політичної групи «Оновити Європу» проживає разом з родиною у Страсбурзі. Як відомо, французька влада вживає жорстких обмежувальних заходів проти поширення пандемії. І Діта Чаранцова визнає, що перебування вдома з двома дітьми 7 і 10 років для неї «непростий марафон». Проте їй вдається займатися з дітьми за шкільною програмою, випікати з ними солодощі та знаходити час для відеоконференцій з колегами по партії. «Я дуже стомлююсь щовечора, але коли ти здоровий – це найважливіше», – додає вона.

Німецька євродепутатка з партії Зелених Террі Райнтке розпочинає свій день з відеозв’язку з членами своєї команди, під час якого вони обговорюють останні політичні події. Вона проводить у телефонних розмовах та конференціях майже весь день і виходить на вулицю лише один раз, на пробіжку. «Ніколи в житті я не була настільки залежною від інтернету», – визнає Райнтке. Увечері вона розважається переглядом художніх і документальних фільмів. Крім цього, євродепутатка вирішила вести карантинний щоденник, у якому аналізує події дня та висловлює свої думки. Вона та її група проводять вебінари, щоб таким чином спілкуватися зі своїми виборцями.