У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Республіці Австрія з офіційним візитом, і федерального президента Австрії Александера ван дер Беллена вчора у Відні підписано українсько-австрійські двосторонні документи.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов і виконавчий директор організації охорони навколишнього середовища GLOBAL 2000 Агнес Заунер підписали угоду про співпрацю в галузі підтримки дітей та сімей у Харківській області між Харківською обласною державною адміністрацією та Австрійською природоохоронною організацією GLOBAL 2000, яка реалізує гуманітарний проєкт «Діти Чорнобиля».
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай і Агнес Заунер підписали угоду про співпрацю в галузі підтримки дітей та сімей у Луганській області між Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією та Австрійською природоохоронною організацією GLOBAL 2000, яка реалізує гуманітарний проєкт «Діти Чорнобиля».
Обидві угоди передбачають продовження та зміцнення співпраці для забезпечення сучасної та доступної медичної допомоги дітям, хворим на рак, організацію реабілітаційних заходів, підвищення кваліфікації медичного персоналу, впровадження сучасних методів супроводу дітей під час лікування, підтримку сімей у складних життєвих ситуаціях та поліпшення якості життя дітей.
«Хочу щиро подякувати за реалізацію важливих гуманітарних ініціатив. Зокрема за проєкт «Діти Чорнобиля», який уже понад чверть століття реалізує неурядова австрійська екологічна організація GLOBAL 2000. За цей час майже три тисячі українських дітей, хворих на лейкемію, побували в Австрії на реабілітації. І багато дитячих життів вдалося врятувати. Ця допомога залишається для нас безцінною», — сказав Володимир Зеленський під час заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі з федеральним президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Відні.
Було підписано угоду про співпрацю між Київською областю та федеральною землею Нижня Австрія щодо поглиблення дружніх відносин. Документ підписали голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін і глава земельного уряду федеральної землі Нижня Австрія Йоганна Мікль-Ляйтнер.
Цей рамковий документ декларує прагнення сторін зміцнювати досягнення в економічній, науковій, технічній та культурній галузях. Документ передбачає співпрацю в культурі, науці, інформаційних технологіях та діджиталізації. Також до сфери інтересів належать питання туризму, молодіжний обмін і транскордонна співпраця, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
«Загалом наші плани щодо партнерства великі й амбітні, але спільними зусиллями наших держав ми точно втілимо всі домовленості в життя», — резюмував Володимир Зеленський.
На спільній пресконференції Володимир Зеленський заявив, що за 10 днів має відбутися ще одна зустріч радників глав держав нормандського формату, після якої заплановано саміт лідерів України, Німеччини, Франції та РФ, повідомляє УНІАН.
«Без цього діалогу, без цієї розмови, без цих засідань неможливо провести зустріч лідерів країн нормандського формату, а значить неможливий будь-який шлях до припинення війни на сході України», — заявив він, додавши, що питання припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій залишається пріоритетним для української влади.