Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова: «Доплата 70 тисяч гривень військовим на передовій — не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова виплата»

Підвищення виплат військовим, які беруть участь у бойових діях, нещодавно стало важливим рішенням уряду, що обговорювали на шпальтах ЗМІ. Які є важливі нюанси щодо нарахувань, як відрізнятимуться виплати військовим, що перебувають на другій чи третій лінії оборони, скільки отримуватимуть захисники на лікуванні чи у відпустці — про це та інше Укрінформу в бліц-інтерв’ю розповіла заступниця міністра оборони УкраїниНаталія КАЛМИКОВА.

— Пані Наталіє, уряд затвердив додаткові винагороди військовим за участь у бойових діях, тож скільки вони отримуватимуть і як нараховуватимуть ці виплати?

— Кабінет Міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій. Її отримують військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські. Виплату передбачено саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих росією територіях, а також на території ворога.

Є нюанс: «бойові» виплачують щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконували завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: «за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань». Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань.

— Яка існує різниця у виплатах військовим на другій-третій лінії оборони, наприклад для тих, хто перебуває під Бахмутом і на Волині?

— Існує шість видів додаткової винагороди.

Перший — виплату додаткової винагороди обсягом 100 тисяч гривень на місяць здійснюють військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території. Така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після поранень, травм, контузій, пов’язаних із захистом Батьківщини.

Другий — додаткова винагорода обсягом 50 тисяч гривень. Її виплачують тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ. Це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.

Перелік таких органів військового управління затверджує головнокомандувач Збройних сил України або начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Третій — 30 тисяч. У період воєнного стану цю винагороду виплачують військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. Це стосується:

— військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву головнокомандувача Збройних сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);

— із протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

— зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Додаткову винагороду виплачують в розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання бойових завдань. Тобто якщо військовослужбовець пробув десять днів «на нулі», то він отримає третину від 100 тисяч.

Четвертий вид винагороди ввели недавно — це 70 тисяч, про які я вже казала.

П’ятий — від 15 тисяч до 30 тисяч гривень інструкторам у навчальних військових частинах.

Шостий — 2350 гривень — курсантам військових вишів.

— Які передбачено виплати для воїнів, які проходять тривале лікування після поранень?

— Існує додаткова винагорода військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я. Це стосується, до речі, і закордонних лікарень. Ця винагорода становить 100 тисяч. Її виплачують за час перебування на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення до лікарняного закладу. Окрім того, її виплачують бійцям, які перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК.

— Як нині нараховують відпускні військовослужбовцям?

— Під час відпустки за військовослужбовцем залишається його грошове забезпечення. Окрім того, є таке поняття, як грошова допомога для оздоровлення. Її надають військовослужбовцям за їхнім зверненням (рапортом), зокрема в разі вибуття їх у щорічну основну відпустку або її частину.

— Відомо, що військові отримують додаткові кошти за знищену ворожу техніку. Яка процедура отримання коштів за це і як фіксується факт збиття?

— Для підтвердження факту знищення або захоплення техніки є визначений алгоритм. Потрібний відповідний рапорт командира, запис у журналі бойових дій, донесення суміжників, які за підсумками візуального спостереження підтверджують знищення техніки, дані фото- або відеофіксації, акт оприбуткування трофейного майна щодо захопленої техніки. Ці документи передають по вертикалі в органи управління, які ухвалюють рішення.

— Якщо некоректно обліковують дані для нарахування виплат військовослужбовцям, яка процедура оскарження таких нарахувань?

— На сьогодні в нас працює гаряча лінія для військовослужбовців за номером 1512. Туди можна телефонувати і залишати скарги, які обов’язково розглянуть. Незабаром набуде спроможності Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується міністрові оборони та відповідатиме за розгляд звернень і скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги.

Ірина КОЖУХАР

Укрінформ