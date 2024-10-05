«Шикуйсь! Рівняйсь! Струнко!» Ці команди нині чують не лише військові. На два дні вони стали основними для понад пів сотні чоловіків і жінок, які наважилися взяти участь в інтенсиві з базової загальновійськової підготовки для цивільних осіб «Початок твого шляху». Його організувало командування 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України з ініціативи фахівців позаштатної рекрутингової групи. З кількох сотень заявок вони відібрали найоптимальніших кандидатів різного віку й різних професій.

Усе по-військовому

Прибувши на тренувальну базу бригади, учасники інтенсиву потрапили в інший світ — світ дисципліни, порядку, чіткого виконання наказів. Вони отримали всі необхідні речі та спорядження для життя й навчання в польових умовах: бронежилети, шоломи, спальні мішки й бойову зброю. А їхній навчальний день нічим не відрізнявся від розпорядку військовослужбовців. Підйом о 05.30, зарядка, сніданок, розподіл навчальними точками…

Програму було розписано по хвилинах. Досвідчені інструктори, які мають багатий бойовий досвід, докладно й терпляче розповідали, показували все, що знають самі. Заняття відбувалися на кількох навчальних місцях за методом каруселі. Тактичні вправи і прийоми поводження зі зброєю, вогнева підготовка, зокрема бойова стрільба, тактична медицина, інженерно-саперна підготовка, пілотування, керування та протидія БпЛА — все відповідало суті поняття інтенсивності. Для багатьох, скажімо, стало новиною, що банальне, на перший погляд, спорядження магазина набоями потребує вправності й володіння певними технічними нюансами.

Окрім виданої зброї, з якою вони не розлучалися і в короткі хвилини відпочинку, можна було помацати й відчути в руках натовські зразки пістолетів, штурмових гвинтівок, кулеметів, гранатометів. Була і трофейна зброя, здобута в боях з російськими окупантами.

«Ми приємно вражені своїми курсантами. Кожен з них на всіх навчальних місцях виявляв умотивованість і зацікавленість здобувати нові знання, — розповідали інструктори бригади. — Нам би їх на трохи довший термін, то взагалі ціни б їм не скласти. Проводимо паралелі з багатьма мобілізованими, які пройшли через наші руки, і це порівняння частенько складається на користь нинішніх підопічних».

Кров, піт і шалена радість Кров, піт і шалена радість

На десерт організатори залишили найцікавіший елемент — проходження психологічної смуги перешкод. Крізь дим від спеціальних гранат і запалених покришок повзання на животі по вуха в золі, полум’я, бруд, свинячі тельбухи і кров, власний піт і важке дихання, постріли над головою інструкторів та їхні гучні вигуки: «Бігом! Швидко!», вибухи начальних гранат і тротилових шашок — хлопці й дівчати здолали перешкоди й подолали себе. На фініші шаленій радості не було меж. Замурзані, наче сажотруси, у плямах свинячої крові, трохи оглухлі від вибухів і пострілів, але щасливі та збуджені адреналіном, наші герої почувалися справжніми переможцями. Над собою, власними побоюваннями, комплексами та упередженнями.

Дивно, але в окремі моменти дівчата вивили більшу вправність і волю досягти мети, ніж чоловіки. «Більше соромно, ніж важко», — зізнався після такого порівняння хлопчина.

А одна з учасниць Каріна Мельник психонула на всі сто відсотків — зустріла на полігоні свій 21 день народження. Вона була саме з тих дівчат, з яких би не завадило брати приклад багатьом чоловікам. Заступник командира 46 оаембр з позивним «Аркан» урочисто вручив їй перед строєм букет. І ще крім Сертифіката про проходження інтенсиву вона отримала один з найвищих балів за весь курс, прапор і коїн нашої бригади.

«Дякую кожному з вас, адже ви наважилися випробувати себе в умовах, максимально наближених до тих, у яких проходить підготовку наше молоде поповнення, — наголосив за підсумками занять заступник командира бригади на псевдо «Інгулець». — Ви відчули все те, що відчуває солдат на полігоні. Тепер ви пізнали свої можливості, набули нових знань, які допоможуть вам у подальшому бути сильнішими для себе й нашої країни. Адже любити Україну вдома — це одне, а любити її в окопі — зовсім інше».

Юрій МЕДУНИЦЯ,

старший офіцер відділення комунікацій 46 оаембр, ДШВ ЗСУ