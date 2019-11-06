Робочий візит міністра закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу в Україну не обмежився переговорами з керівником вітчизняного зовнішньополітичного відомства Вадимом Пристайком. Під час переговорів обговорювали зокрема актуальні питання двостороннього співробітництва, протидії безпековим викликам, підтримки Таллінном зовнішньополітичних пріоритетів України (це «УК» висвітлив у номері від 5 листопада 2019 року). Зустрівся Урмас Рейнсалу і з очільником українського уряду Олексієм Гончаруком.
Прем’єр-міністр закликав міністра закордонних справ Естонії посилити протидію Північному потоку-2, зокрема через скоординовані дії країн — членів ЄС і НАТО. «Важливо, аби держави — члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки Північного потоку-2 для енергетичної безпеки Європи», — цитує Олексія Гончарука департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Міністр закордонних справ Естонії зауважив, що його країна підтримує єдність євроатлантичного простору від Вашингтона до Києва — простору, в межах якого країни могли б тісно співпрацювати в політичній та економічній площинах.
Урмас Рейнсалу погодився з необхідністю координації дій для протидії будівництву газогону. Він подякував українській стороні за підтримку Естонії в отриманні статусу непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2020—2021 років, наголосивши, що Естонія активно обстоюватиме українську позицію в питаннях анексії Російською Федерацією півострова Крим і тимчасової окупації окремих районів Донецької та Луганської областей задля відновлення там українського суверенітету й територіальної цілісності.
Обговорили співрозмовники й інші питання. Олексій Гончарук зазначив, що одним із пріоритетів українського уряду є початок роботи Оціночної місії ЄС в частині технічних регламентів, аби розпочати обговорення Угоди АСАА (Угоди про відповідність і прийнятність промислової продукції) — так званого промислового безвізу. Урмас Рейнсалу зауважив, що Україна провела значущі реформи, і Естонія дасть чіткий сигнал ЄС, що європейський ринок має бути відкритим для українських товарів. Сторони також висловили бажання продовжити співпрацю в посиленні української системи кібербезпеки, впровадженні ІТ-технологій в розбудову інфраструктури, зміцненні державних інститутів.
Очільник уряду висловив сподівання на дедалі активніше збільшення обсягу товарообігу, який за вісім місяців цього року сягнув 175 мільйонів доларів. Подякував також естонській стороні і за всебічну гуманітарну, фінансову й технічну допомогу, а також лікування та реабілітацію 170 українців — учасників АТО/ООС.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»