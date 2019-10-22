Розрахований на чотири дні (21—24 жовтня) робочий візит до Японії Президент Володимир Зеленський розпочав зі спілкування із прем’єр-міністром цієї східної країни Сіндзо Абе. Насамперед глава нашої держави подякував співрозмовникові за незмінну позицію Японії щодо територіальної цілісності та суверенітету України, послідовну політику підтримки, невизнання незаконної анексії Криму, збереження санкцій проти Російської Федерації. Володимир Зеленський також поінформував японського прем’єра про безпекову ситуацію на Донбасі, окремо й докладно зупинився на зрушеннях у напрямі припинення війни й досягнення бажаного миру.
Безвіз: а чом би й ні?
Чільне місце сторони приділили інвестиційній співпраці. Володимир Зеленський подякував Японії за фінансовий внесок у реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні, який з 2014 року сягнув 1,8 мільярда доларів. Ця допомога, наголосив Президент, важлива для підтримки реформ в Україні, відновлення зруйнованого агресором Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб.
«Ми зацікавлені в продовженні реалізації інфраструктурних проєктів за підтримки Японії. Особливо вдячні за пільговий кредит у майже мільярд доларів на модернізацію Бортницької станції аерації. Сподіваємося, роботи розпочнуться вже на початку наступного року», — цитує слова Президента його Офіс.
Глава держави подякував за пом’якшення з 1 січня 2018-го візового режиму для українців і порушив питання запровадження безвізового режиму напередодні Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.
До слова, з 1 січня 2018-го Японія спростила візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України на своїх теренах. Зокрема, було розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловою метою, культурних та наукових діячів. Також термін чинності віз продовжили з трьох до п’яти років щонайбільше. На доповнення до наявних одноразових віз запровадили багаторазові в’їзні документи (з терміном чинності три роки й максимальним терміном перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різною метою, зокрема туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявник не повинен надавати документи від гаранта.
Насичена програма
Прем’єр-міністр Японії високо оцінив результати внутрішніх реформ, проведених в Україні, і запевнив, що Японія й надалі підтримуватиме нашу країну в запровадженні й поглибленні позитивних змін. Володимир Зеленський запросив Сіндзо Абе відвідати Україну.
У межах робочого візиту Володимир Зеленський разом з іншими поважними гостями візьме участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто, зустрінеться з керівниками нижньої та верхньої палат парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.
Заплановано багато двосторонніх зустрічей глави нашої держави з лідерами іноземних країн.
Як повідомляє УНІАН, церемонію інтронізації імператора Нарухіто заплановано на сьогодні, 22 жовтня. А наступного дня Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Крім того, глава держави поспілкується із президентом Бразилії Жаїром Болсонару.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»