Слідами місії МВФ в Україну прибув і президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті, який зустрічався з вищим керівництвом нашої держави.
Президент Петро Порошенко в розмові з поважним гостем подякував за постійну підтримку ЄБРР впроваджуваних в Україні реформ і висловив сподівання на подальше зміцнення відносин.
«Ми високо цінуємо активну роль ЄБРР у впровадженні проектів у державному секторі, зокрема в енергетиці й транспорті, а також інвестуванні у приватний і банківський сектори», — зазначив глава Української держави. Петро Порошенко закликав ЄБРР більше використовувати можливості співпраці з владою на місцях, оскільки завдяки децентралізації вона отримала додаткові фінансові повноваження.
Президент України позитивно відзначив діяльність ЄБРР у питаннях адміністрування Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки, повідомляє департамент прес-служби АП.
У розмові з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом очільник ЄБРР констатував, що Україна рухається в правильному напрямку розвитку, а прогрес реформ заслуговує на посилену увагу.
Сума Чакрабарті наголосив, що повернення України до економічного зростання — це дуже хороший знак: «Вважаю, що це дуже добра новина. Ще багато необхідно зробити і пройти шлях до відновлення, але Україна рухається цим шляхом», — продовжив президент ЄБРР. Він підкреслив, що Україна залишається серед країн — найбільших об’єктів інвестування банку, і керівництво ЄБРР розраховує на успішну реалізацію започаткованих спільних проектів у приватному секторі, в газовій сфері, сфері муніципального і залізничного транспорту, а також у галузі реформування великих державних компаній. «Ми віримо в Україну як один із наших найбільших ринків. Це потужний сигнал для інших інвесторів», — вказав Сума Чакрабарті.
Володимир Гройсман відзначив активний рівень взаємодії уряду з ЄБРР. Остання зустріч відбулася в липні цього року під час великого економічного форуму в Лондоні, присвяченого Україні. Інтенсивність перемовин свідчить про підвищену увагу до України. Тож уряд готовий використати це вікно можливостей для реалізації спільних проектів і продовження реформ.
«Ми зацікавлені в активізації співпраці та збільшенні обсягів і кількості проектів, які можна реалізувати в Україні», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.
Він наголосив на пріоритетних для уряду реформах у судовій, пенсійній, медичній галузях, в освіті та управлінні державною власністю. Володимир Гройсман підкреслив, що вже наступного тижня Верховна Рада розгляне пакети законопроектів із судової реформи та зміни в пенсійній системі. На часі розгляд законопроекту з приватизації, який було розроблено спільно з фахівцями ЄБРР. Документ містить якісно нові підходи до продажу державних активів і принципи захисту прав інвесторів.
«Питання непрості, але це ті галузі, де матимемо успіх», — сказав Володимир Гройсман, запевнивши поважного гостя, що уряд вчасно внесе до Верховної Ради проект державного бюджету на 2018 рік. І це буде вдруге, коли уряд вносить проект бюджету з чітким дотриманням строків, визначених законодавством.