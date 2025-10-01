На цьому наголосив Президент України під час онлайн-участі в щорічному Варшавському безпековому форумі

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Президент Володимир Зеленський подякував за увагу до України та розуміння, що виклики, які постали перед країнами, потребують спільних рішень. Він привітав Молдову, де на парламентських виборах перемогли проєвропейські сили, і наголосив, що це відбулося без декаплінгу.

«Важливо також, що колишнього олігарха, який тримав цю країну й увесь наш регіон у тіні брудних схем, нарешті екстрадували до Молдови. Цей прояв справедливості та європейської солідарності важливий не лише для Молдови, а й для всіх у Європі», — додав глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що помітно, наскільки ця ситуація відрізняється від ситуації у Грузії, яка багато в чому сьогодні втрачена для Європи.

«Можливо, одного дня вона повернеться, але для цього Європа не має заплющувати очі на те, що відбувається там і в білорусі. Кожен здобуток росії в нашому регіоні — це завжди втрата для Європи. Тому ми не можемо дозволити собі згаяти жодного дня чи втратити жодну країну. Після виборів у Молдові потрібно продовжувати підтримку цієї країни», — переконаний глава держави.

За його словами, важливо не забувати про довгострокові політичні цілі та водночас реагувати на найнагальніші загрози. Президент зазначив, що російська атака дронами на Польщу, інциденти з російськими БпЛА в Північній Європі та порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії стали перевіркою для НАТО. Він акцентував, що на дії росії має бути спільна швидка реакція з використанням усіх наявних можливостей.

«Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний справді надійний щит проти російських повітряних загроз. Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього. Якщо росія втратить змогу завдавати ударів з повітря, вона не зможе продовжувати війну та буде змушена шукати інші способи співіснувати», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що з’являється дедалі більше доказів того, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі.

«Якщо танкери, які використовує росія, слугують платформами для дронів, то таким танкерам не можна вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе», — зауважив Президент.

Санкції й чітка координація дій

Україна очікує найближчим часом на 19-й пакет санкцій Євросоюзу, який має бути сильним, щоб тиснути на росію та показати Америці, що Європа робитиме не менше, ніж США й Президент Дональд Трамп. Також Європі необхідно набагато швидше використовувати російські активи для оборони та відбудови України. Україні потрібні єдність і координація з партнерами, а також підтримка програм PURL і SAFE.

«Номер один зброя, якої реально боїться будь-який агресор, — у цьому разі це росія та путін — безумовно, єдність. Я думаю, що це сильна наша зброя. І навіть використовуючи деяких представників на європейському континенті щодо розділення європейськості, щодо розділення самого Євросоюзу, навіть використовуючи це, більшість країн розділити не вдалося росії. Тому ми сильні й тому в України є така підтримка», — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що разом з єдністю має бути чітка координація дій. Як приклад Президент згадав атаку російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня. За його словами, в напрямку Польщі летіло 92 дрони.

«Наші Повітряні сили збивали все що могли. І це факт. І ви знаєте, що 19 залетіло на територію Польщі. Якби ми скоординовано діяли, я думаю, що в нас був би ще більший результат», — зазначив глава держави.

Президент наголосив на важливості кооперації, передусім у межах програми SAFE, де Україна готова до співпраці, зокрема щодо захисту неба.

«Наприклад, в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Я маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування», — сказав Президент.

І має бути об’єднаний голос Європи, НАТО, зокрема США у відповідь на дії росії щодо порушення повітряного простору європейських країн.

«На це треба реагувати не з погляду, яка країна під ударом, а з погляду, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями росії. І тому захищати треба всіх. І тому об’єднаний голос повинен давати відповідь Європи, НАТО разом з Америкою, безумовно», — сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо закликав дивитися не лише на європейські країни, а й на ті, що раніше входили до складу радянського союзу й на які росія втрачає вплив.

Повернення дітей

Україна разом з партнерами збиратиме інформацію та наповнюватиме реєстр відомостей про дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією росії проти нашої країни. Про це теж розповів Президент, беручи участь у щорічному Варшавському безпековому форумі. Він зазначив, що минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН відбувся саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів, у якому взяли участь понад 40 країн.

«Потрібен чіткий реєстр цих дітей, і ми над цим працюємо. Дуже складно на території росії знайти ту чи іншу інформацію: де наші діти перебувають, де частина з них на тимчасово окупованих територіях, де тисячі, які вивезені силою в росію», — сказав Президент.

Він наголосив, що це завдання номер один, і для України дуже важлива допомога партнерів, які завдяки своїм економічним зв’язкам, завдяки своїм розвідкам знаходитимуть і наповнюватимуть цей реєстр реальними даними.

«Це питання на роки», — акцентував глава держави.

Президент зауважив, що завдяки допомозі країн з різних континентів, зокрема політичним домовленостям, вдалося повернути понад 1600 українських дітей.

Не буферна зона, а частина європейської безпеки

У межах Варшавського безпекового форуму міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у панельній дискусії «Підвищення ставок: чи варто Європі боятися». У дискусії брали участь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль і міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Глава вітчизняного МЗС визначив три головні пункти, необхідні для досягнення миру: залучення США, посилення санкцій проти росії та зміцнення обороноздатності України. Андрій Сибіга наголосив, що Україна прагне завершити війну якнайшвидше. Згадуючи масовану російську атаку на Україну 28 вересня, міністр звернув увагу колег, що росія вже веде гібридну війну проти Європи і лише збільшуватиме ескалацію.

«Ми маємо забути про уявлення, що Україна — це буферна зона. Ми невід’ємна частина європейської безпеки. Українська та європейська безпека неподільні», — наголосив він.

Андрій Сибіга звернув увагу на важливість синхронізації європейських санкцій з обмежувальними заходами США. На його думку, санкції — ключовий спосіб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

«Нашим партнерам час позбутися мрійництва та ілюзій. Час визнати, що росія веде гібридну війну проти всіх нас, проти всієї трансатлантичної спільноти. Європа та США не воюють проти росії, але росія воює проти Європи та США», — зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що важливим елементом спільної боротьби з росією є зміцнення України та повне використання російських заморожених активів.

«Ми розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів, щоб Україна вже зараз могла закуповувати додаткове озброєння в Америці та Європі», — заявив він.

Важливим елементом гарантій безпеки має стати повноправне членство України в Європейському Союзі. У цьому контексті Андрій Сибіга відзначив значущість підсумків парламентських виборів, що відбулися в Молдові 28 вересня. Він наголосив, що росії не вдалося вплинути на процес волевиявлення народу, і це великий день для Європи.

Очільник українського дипломатичного відомства закликав партнерів скористатися цим моментом, знайти правильну формулу, щоб здолати вето Угорщини та відкрити в найближчому майбутньому переговорні кластери для України та Молдови.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство закордонних справ