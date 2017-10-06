Європарламент вимагає від російської влади негайно і беззастережно звільнити та зняти всі звинувачення з лідерів кримських татар Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза і кримського журналіста Миколи Семени. Про це йдеться у відповідній резолюції, ухваленій під час пленарного засідання ЄП у Страсбурзі, яке відбулося в межах слухань щодо випадків порушень прав людини, демократії та верховенства права.

У документі наголошено, що до всіх відповідальних за висування звинувачень і засудження Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза та Миколи Семени Євросоюз має застосувати обмежувальні заходи у вигляді замороження активів у банках ЄС і візових заборон.

Наприкінці вересня суди окупованого Криму винесли кілька резонансних вироків. Одного з лідерів кримськотатарського народу заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова було засуджено до двох років колонії-поселення за звинуваченням у сепаратизмі. На вісім років колонії суворого режиму «за організацію масових безпорядків» 26 лютого 2014 року засудили ще одного кримськотатарського лідера Ахтема Чийгоза. А кримського журналіста Миколу Семену було засуджено до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки «за публічні заклики, спрямовані на порушення територіальної цілісності Росії».

Європарламент категорично засуджує «жорстокі вироки, винесені лідерам кримських татар і всім тим, хто протистоїть російській анексії», — йдеться в резолюції. У ній наведено перелік 44 імен кримськотатарських і українських активістів, які через політичні переконання потрапили в російські тюрми.

Росія нехтує правами людини

Безпідставне застосування норм російського законодавства про екстремізм, тероризм і сепаратизм до громадян іншої держави призвело до серйозного погіршення ситуації з правами людини і свободою слова в Криму, констатовано в резолюції. Євродепутати нагадують російській владі, що вона «фактично здійснює контроль над Кримом і несе повну відповідальність за захист кримських громадян від свавільних судових чи адміністративних заходів».

Резолюція закликає Європейський суд з прав людини надати всім скаргам, які стосуються порушень прав людини у Криму, статусу найвищої пріоритетності, «оскільки російська національна судова система не може надавати і не надає юридичних засобів вирішення цих справ».

Євродепутати закликали російську владу надати безперешкодний доступ для міжнародних правозахисних організацій, зокрема відповідних структур ООН, ОБСЄ та Ради Європи, щоб вони мали змогу вивчити ситуацію на півострові і створити незалежні механізми моніторингу. У тексті резолюції ще раз висловлено підтримку суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і засуджено незаконну анексію Росією Криму. Європарламент висловив підтримку санкційній політиці ЄС і заявив про «глибоку стурбованість з приводу масштабної мілітаризації Кримського півострова, яка загрожує регіональній та загальноєвропейській безпеці».

Загроза європейській безпеці

Під час дебатів, які відбулися до голосування за резолюцію, депутати наголошували, що представники кримськотатарського народу та інші активісти Криму, які опинилися за ґратами, стали політичними в’язнями окупаційного режиму. «Ці люди не скоїли жодного злочину, а лише виступали проти незаконної анексії Криму. Маємо підтримати цих мужніх людей», — сказав німецький депутат від Європейської народної партії Міхаель Галлер.

За три роки анексії російська влада виробила чітку модель придушення незгодних і дотримується її, незважаючи на міжнародне обурення, вважає польська депутатка від консерваторів Анна Фотига. Вона зазначила, що «ми маємо пам’ятати всі імена з довгого переліку політичних в’язнів», який наведено в резолюції. «Проте так само ми знаємо й імена тих суддів, які незаконно від імені російської влади засуджували патріотів України», — наголосила вона і закликала розширити санкційні персональні списки ЄС, доповнивши їх іменами цих одіозних людей.

Польський депутат від ЄНП Даріуш Россаті заявив, що Росія порушує норми міжнародного права і на сьогодні становить загрозу для європейської безпеки. «Санкції проти російської влади слід неодмінно розширити і зберегти доти, доки Крим не буде повернено Україні», — переконаний політик.