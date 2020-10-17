Єврокомісія закликала уряди країн-членів ЄС зробити все можливе, щоб уникнути повернення до жорсткого карантину під час нового спалаху захворюваності на коронавірусну недугу. «Кожен із нас має докласти всіх зусиль для запобігання руйнівним наслідкам загальної ізоляції та карантину», — сказала під час онлайн-брифінгу у Брюсселі єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

Вона попросила європейців бути готовими до подальших кроків у зв’язку з поширенням пандемії й закликала готуватися до вакцинації. «Вакцина не стане рятівним кругом, але вона відіграватиме головну роль у порятунку життів і стримуванні пандемії», — сказала чиновниця. За її словами, коли і якщо буде знайдено безпечну й ефективну вакцину, «ми маємо бути готовими якнайшвидше розпочати вакцинацію, а також переконати громадян у її безпечності й ефективності».

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка раніше була змушена піти на ізоляцію, оскільки один із членів її секретаріату отримав позитивний тест на COVID-19, під час брифінгу заявила, що уряди країн-членів ЄС мають бути готовими розпочати вакцинацію без жодних зволікань. Коли з’явиться вакцина проти COVID-19, держави-члени отримують доступ до неї одночасно, залежно від кількості населення, розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, Єврокомісія веде переговори про контракти на попередню закупівлю вакцини з основними фармацевтичними компаніями Європи від імені національних урядів ЄС. Оскільки на перших етапах кількість доз вакцини буде обмеженою, Єврокомісія визначила пріоритетні групи населення, які щеплять передовсім. Серед них медичні працівники; ті, хто працює у будинках з догляду за літніми людьми; особи, старші за 60 років; люди з груп ризику; працівники життєво важливих галузей; люди, які через професійні обов’язки не можуть обмежити свої соціальні контакти; представники найвразливіших соціально-економічних груп населення.

Та поява вакцини не означатиме скасування обмежувальних заходів і пильності.

«На ранніх етапах вакцинації фізичне дистанціювання, закриття громадських закладів і відповідна адаптація умов праці залишатимуться основними засобами стримування коронавірусу», — нагадала Урсула фон дер Ляєн.

Уряди країн-членів ЄС висловлюють занепокоєння різким стрибком у статистиці захворювання на коронавірусну хворобу, і багато з них уже оголосили частковий локдаун. У Франції запроваджено комендантську годину, закрито бари й ресторани. Нідерланди, які навесні обійшлися м’якими обмежувальними заходами, також оголосили про закриття кафе та ресторанів, обмежили продаж алкоголю й запровадили норму на обов’язкове носіння масок.

У Бельгії, яка займає друге місце в Європі за щоденною кількістю нових хворих, уряд думає над посиленням обмежувальних заходів. Федеральний міністр охорони здоров’я Франк Ванденбруке заявив, що «настав час діяти, а не імпровізувати». Проте він запевнив, що подальші заходи, які уряд оголосить найближчим часом, буде запроваджено, щоб «у країні й надалі працювали школи, підприємства й бізнес, щоб лікарні не були перевантажені хворими на коронавірусну недугу, а хворі на рак і ті, хто очікує на хірургічні операції, мали змогу отримати необхідне лікування».