Жорсткіші санкції проти Росії за нові збройні провокації на Донбасі будуть симетричною реакцією Євросоюзу на дії Кремля, який далі постачає зброю та живу силу у зону конфлікту. За це висловилася більшість євродепутатів, які взяли участь у дебатах «Загострення ситуації на сході України», які відбулися під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі. Щоправда, ухвалення резолюції за результатами дебатів передбачено не було.
Підтримка, але не на словах
Російська війна проти України — це реальність, бо Європа дуже довго вагалася, заявив під час виступу польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, наголосивши, що Україна має справу саме із зовнішньою агресією, а не громадянською війною. Він запропонував застосовувати політику санкцій щодо Росії за принципом «більше за більше», а також переглянути підхід до нормандського формату, замінивши його на женевський за участю ЄС та США. Нідерландський депутат Йоганнес ван Баален також вважає, що санкції мають стати жорсткішими, щоб Росія зрозуміла: у неї нема альтернативи, ніж назавжди піти з Криму й Донбасу.
Європарламентарії не вперше обговорюють російську агресію проти України, ухвалюють заяви та резолюції, проте ситуація залишається незмінною ось уже третій рік.
«Росія порушує міжнародне право, переміщує свою зброю на територію України, ми це засуджуємо, і на цьому кінець. А де наші ініціативи?» — звернувся до колег німецький депутат Кнут Флекенштайн. Він наголосив, що ЄС міг би довести свою солідарність з українцями, скасувавши візовий режим, але «ми затримали цей процес через наші внутрішні суперечки». Польський депутат Марек Юрек закликав уряди країн-членів ЄС на підтримку України заблокувати будівництво газопроводу «Північний потік-2».
В Україні останнім часом дедалі більше висловлюють стурбованість із того приводу, що Європа втомилася від її проблем і в питанні війни на Донбасі готова пристати на варіант замороженого конфлікту. «У Києві мене часто запитують: чи стане Україна платою за налагодження відносин Москви і Вашингтона», — сказала депутат від Естонії Кая Каллас. Вона закликала європейські інституції гарантувати, що «Україну не забули». Проте ці гарантії не мають обмежитися самими заявами, вважає Каллас: «Ми повинні зберігати санкції й тиснути на український уряд у питанні імплементації реформ».
Проплачені українофоби з ЄП
Представники лівих партій вважають, що загострення на Донбасі відбулося через те, що режим припинення вогню порушують обидві сторони. «Обидві сторони ведуть вогонь із забороненої мінськими угодами зброї і обидві сторони мають таємні тюрми, де катують людей», — заявив депутат від лівих сил з Німеччини Гельмут Шольц.
Ще агресивнішим виявився французький позафракційний депутат, який представляє в Європарламенті праворадикальні сили, Жан-Люк Шаффгаузер. Він заявив, що Україна перебуває в «політичному колапсі й корупційному болоті», а український уряд «використовує війну на сході, щоб уникати відповідальності. Цей парламент підтримує мафіозний, корупційний уряд в Україні!» — перейшов на крик праворадикал, проте його слова заглушили несхвальні вигуки в сесійній залі.
Право поставити запитання промовцеві попросила представниця фракції «зелених» Ребекка Гарус. «Пане Шаффгаузер, скільки вам платять за те, щоб ви озвучували цей нонсенс?» — звернулася вона до французького політика. Жан-Люк Шаффгаузер — член французької партії «Народний фронт», яку очолює кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен. Як відомо, «Народний фронт» уславився тим, що отримував мільйонні «позики» від Кремля.
«Вам має бути соромно за те, що ви щойно говорили», — присоромив соратника Марін Ле Пен голова політичної групи «Європейська народна партія», найвпливовішої в ЄС, британський депутат Девід Макалістер. Він заявив, що ні в кого в ЄС не виникає сумніву, що Росія безпосередньо підтримує незаконні збройні угруповання на Донбасі, й нагадав, що ще минулого тижня канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові просила Путіна вплинути на бойовиків на сході України, «щоб покласти край насиллю».
«Закликаю ЄС не визнавати анексії Криму й утримувати санкції проти Росії доти, доки вона не виконає мінські угоди», — наголосив політик.