Петро Порошенко під час візиту до Литви поспілкувався з бізнес-колами та українською громадою

Литовський бізнес бачить перспективи розвитку української економіки. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час Українсько-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі, в якому взяв участь разом із Президентом Литви Далею Грібаускайте.

Президент нагадав, що між Україною та ЄС функціонує зона вільної торгівлі, а з літа цього року для українців запрацював безвізовий режим із країнами Шенгенської зони. За його словами, українсько-литовський товарообіг за перші три квартали цього року зріс на 45%. Він наголосив, що останнім часом істотно розширилася товарна номенклатура торгівлі. У 2013—2014 роках 86% литовського експорту в Україну припадало на нафтопродукти, а цього року понад 60% двостороннього товарообігу припадає на продукцію харчової, хімічної, деревообробної, електротехнічної галузей промисловості, машинобудування та сільгосппродукцію. За словами Петра Порошенка, найактивніший на українському ринку малий і середній бізнес Литви. «Вони перші прийшли, бо знають: це правильний час та місце для ведення бізнесу», — наголосив він.

Глава держави нагадав, що Україна піднялася в рейтингу Doing Business за 3,5 року зі 153-ї позиції на 76-ту. Він подякував литовським партнерам за допомогу й консультації радників щодо імплементації найкращих європейських практик.

Прикладом успішної роботи литовських підприємств в Україні можна назвати компанію БТ «Інвест», яка з початку російської агресії збудувала у нашій державі 16 великих супермаркетів мережі «Новус». Крім того, в Україні працює литовська компанія ЗАТ «Понтем», яка за останні два роки налагодила систему якісного харчування у школах України. Є цікаві спільні проекти і в галузі відновлюваної енергетики. Так, литовська компанія BOD Group сприяє налагодженню у Херсоні виробництва фотоелектричних панелей для сонячних електростанцій.

«Сьогодні Україна потребує вашої підтримки, рішучості, сміливості. Угодою про асоціацію, безвізовим режимом і реформами Україна сказала остаточне «прощавай» Радянському Союзу, ми більше туди не повернемося. Приходьте. Вас в Україні чекають», — звернувся Петро Порошенко з трибуни бізнес-форуму до литовських бізнесменів.

Литва залишатиметься поряд

Перебуваючи у Вільнюсі, Президент провів зустріч і з Прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, повідомляє департамент прес-служби АП. Глава держави висловив вдячність литовській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, практичну допомогу в зміцненні обороноздатності нашої держави й лікування українських військових.

Саулюс Скверняліс зауважив, що «лише сліпий» може не помічати реформ в Україні, й запевнив, що Литва й надалі підтримуватиме нашу країну. Під час зустрічі політики обговорили можливості розширення двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

Президент позитивно оцінив зростання інтересу до України представників ділових кіл Литви й підкреслив зацікавленість нашої країни в залученні нових литовських інвестицій. Сторони розглянули актуальні питання взаємодії України й Литви в галузі енергетичної безпеки та перспективи реалізації відповідних спільних проектів. Було позитивно відзначено укладення двостороннього Меморандуму щодо співпраці в галузі енергетики, а також рішення України приєднатися до роботи Центру НАТО передового досвіду з енергетичної безпеки, який розташовано у Вільнюсі.

Разом до перемоги

У межах робочого візиту до Литви Петро Порошенко відвідав Українську греко-католицьку церкву Пресвятої Трійці у Вільнюсі, де зустрівся з українською громадою Литви. Церкву спорудив 1514 року князь Костянтин Острозький. «Цей храм — не просто символ нашої дружби, а символ того, що, коли Литва й Україна об’єднані, ніхто нас не переможе», — наголосив Президент. Він зауважив, що друге народження церква Пресвятої Трійці отримала в часи відновлення незалежності Литви завдяки діяльності української громади Литви за підтримки колишнього спікера Сейму Вітаутаса Ландсбергіса. «Дуже важливо, що з Вільнюса щоденно лунає молитва за Україну, за українських воїнів, які захищають не просто українську землю, а мир, свободу й демократію всієї Європи», — розчулено промовив Президент.

Він висловив вдячність святим отцям, громаді, литовському народу за велику допомогу Україні. «Перша зброя після початку російської агресії у 2014 році прийшла до України з Литви. Перших поранених українських воїнів і найбільшу їх кількість прийняла саме Литва», — принагідно згадав він.

Глава держави звернув увагу, що, коли українська делегація зайшла у храм, то перше, що побачили, — це фото з Майдану. «Те гасло, які ми чули на Майдані, — «Разом до перемоги!» — нині актуальне і для України, і для Литви,» — сказав він.

Петро Порошенко взяв участь в урочистому відкритті Українського скверу у Вільнюсі. Він нагадав, що під час візиту Президента Литви Далі Грібаускайте в Україну в грудні 2016 року вона відкрила в Києві Литовський сквер. «А тепер ми маємо велику честь відкрити Український сквер у Вільнюсі поряд із пам’ятником Тарасові Шевченку», — промовив Петро Порошенко.

Український сквер розташовано в старому місті у Вільнюсі. У лютому 2017 року від Адміністрації самоврядування Вільнюса було отримано погоджений план розташування скверу. Протягом року вирішували технічні питання облаштування його території. З литовською стороною було погоджено питання про встановлення таблички з назвою скверу литовською та українською мовами: «Ukrainos skveras — Український сквер».

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»