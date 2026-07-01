Міненерго вживає заходів для збалансування ситуації в енергосистемі в умовах літньої спеки

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль доручив профільним службам та підприємствам енергетичного сектору забезпечити стабільне проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії.

«Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система України відчуває особливе навантаження», — зазначив очільник Міненерго.

Для збалансування ситуації Денис Шмигаль дав такі доручення:

1) розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії в періоди максимального споживання;

2) забезпечити в найкоротші терміни завершення аварійно­відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менш як 300 МВт;

3) посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи;

4) забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;

5) вжити додаткових заходів із залучення імпорту електроенергії з країн­партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною — залежить від кожного з нас. Пам’ятаймо, що розумне споживання електроенергії в пікові години (17:00—22:00) — важливий внесок кожного в забезпечення надійного електропостачання», — наголосив Денис Шмигаль.

Міненерго нагадує, що рівень споживання електроенергії може зростати і взимку, коли великі морози, і в літній період, коли настає спека. Узимку посилене навантаження виникає через використання потужних обігрівачів, а влітку — навпаки, споживачі створюють собі комфортну температуру повітря в приміщеннях завдяки приладам та системам охолодження.

Особливо складно енергосистемі проходити пікові навантаження: з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 23:00.

Одночасна робота тисяч кондиціонерів у спекотні дні додає до енергосистеми до 2 ГВт додаткового навантаження. Додатково мережу навантажують холодильники, що працюють на максимальній потужності, а також насоси для поливу на присадибних ділянках. Також на загальну доступну потужність енергосистеми впливає те, що в теплу пору року виконують планові ремонти блоків електростанцій (особливо атомних), щоб підготувати їх до опалювального сезону.

Через пошкодження теплових та гідроелектростанцій, які є маневровою генерацією, енергосистемі складніше балансувати в разі різких стрибків споживання. Електричні мережі зазнали значних пошкоджень внаслідок постійних атак, тому надмірне навантаження на мережі часто призводить до аварійних ситуацій. Робота сонячних та вітрових електростанцій залежать від погоди, у вечірню пору генерація СЕС поступово зменшується.

У Міненерго нагадують, як допомогти енергосистемі та енергетикам: раціонально використовуйте електроенергію, особливо у вечірні пікові години; перенесіть використання потужних приладів (пральних та посудомийних машин, бойлерів) на денні години або на ніч; подбайте про затінення приміщень; встановлюйте кондиціонер на помірну температуру (наприклад, 23—24°C), а не на мінімум, щоб зменшити навантаження на мережу та водночас — суму в платіжках за електроенергію; завішуйте вікна щільними шторами, використовуйте світловідбивні ролети або сонцезахисну плівку на скло; мінімізуйте використання приладів, що виділяють тепло: вимикайте з розеток ком’ютери, телевізори та іншу техніку, яка працює в режимі очікування.

Виконання простих рекомендацій щодо раціонального й ощадливого енергоспоживання — це істотна допомога енергосистемі, щоб запобігти вимушеному застосуванню обмежень.

Джерело:

Міністерство енергетики