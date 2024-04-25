Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, вступить в дію вже з 18 травня.
Міністерство оборони підготувало інфографіку про новації, які тосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян України
Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, вступить в дію вже з 18 травня.
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