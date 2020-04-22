В Естонії дітям читають казки телефоном

Журналістка Віра Коник, яка працює в «Українському Радіо» і керує Конгресом українців Естонії, розповідає «Урядовому кур’єру», як переживає епідемію Естонія.

«Ми пережили радянські часи — переживемо і коронавірус», — висловлюються про теперішню ситуацію жителі естонського острова Сааремаа, на якому зареєстровано найбільше число інфікованих. Тому тут запроваджено найбільш жорсткі заходи. Сюди вірус занесли італійські спортсмени — на Сааремаа наприкінці лютого відбувалися спортивні змагання за участю команди з Мілана. За рішенням влади острів став повністю закритою зоною. На допомогу місцевим медикам тут розгорнув діяльність мобільний військово-польовий шпиталь. Надзвичайний стан в Естонії запроваджений 13 березня, коли було зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом. Нині в Естонії швидкість зростання їх кількості становить приблизно 30 осіб (населення країни становить 1,3 мільйона). Більшість переносить хворобу в легкій формі, інтенсивна терапія потрібна відносно невеликій кількості інфікованих. Однак уся медична система повністю перейшла на режим надзвичайного стану: припинено планові операції, крім життєво необхідних, обладнано палати для прийому великої кількості хворих, медперсонал оснащено необхідними засобами індивідуального захисту.

Як і всюди, в Естонії закрито дитячі садки, торговельні центри, ресторани, театри, скасовано всі публічні заходи; школи та інші навчальні заклади переведено на онлайн-навчання; рекомендовано працювати вдома. Громадський транспорт у населених пунктах працює у звичайному режимі, однак значно зменшилася кількість рейсів міжміського сполучення.

Для дітей запровадження надзвичайного стану стало випробуванням, тому багато садочків організували онлайн-спілкування з вихованцями. На допомогу батькам бібліотеки запропонували нову безплатну послугу — працівники книгосховищ читають дітям казки по телефону.

У початковий період надзвичайного стану спостерігався деякий купівельний ажіотаж, однак він швидко вгамувався. А тим часом супермаркети прилаштувалися до нових умов. В аптеках нестачі ліків не відчувається, однак запроваджено обмеження щодо продажу медикаментів. Усім жителям рекомендовано домашній режим, не дозволено збиратися на вулицях групами — за цим стежать поліцейські. А ось за появу на вулиці особи з підтвердженим коронавірусним захворюванням загрожує штраф до 2000 євро.

Щоб люди легше пережили надзвичайний стан, каса з безробіття у співпраці з роботодавцями компенсує працівникам за вимушені канікули до 70% зарплати. Уряд опрацював деякі заходи для підтримки бізнесу. Наприклад, якщо дохід підприємства внаслідок запровадження надзвичайного стану зменшився на 30%, воно може отримати допомогу. Банки надають вкладникам відстрочки за кредитами. Деякі місцеві органи самоврядування (зокрема Таллінна й Тарту) звільняють батьків на місяць від оплати місця в дитячому садку. Столиця також не вимагатиме сплати оренди спортивних приміщень та майданчиків для тренувань спортсменів.

Добре налагоджено систему інформування населення: створено «гарячу лінію», зателефонувавши на яку, можна отримати відповідь на будь-яке питання про коронавірус та надзвичайний стан. До роботи на цій лінії активно долучилися волонтери, які задіяні й на інших ділянках.

В Естонії дуже добре організовано сили самооборони, які проходять підготовку в звичайних умовах і мають чіткі інструкції в разі надзвичайного стану. Нині підрозділи самооборони активно використовують для надання допомоги населенню та виконання урядових розпоряджень.

Уряд працює над пакетом антикризових заходів, які стануть відомі найближчим часом. Уже відомо, що для підтримки економіки Естонія одержить зі структурних фондів ЄС майже 300 тисяч євро. Вона може розраховувати на кредит щодо страхування безробіття — над цим планом працює Єврокомісія.

Про українську громаду. Усі організації скасували всі свої заходи; служби УГКЦ в Таллінні транслюють онлайн через соціальні мережі. Посольство України в Естонії організувало три спеціальні авіарейси, якими охочі могли повернутися в Україну. Однак не всі встигли виїхати до закриття кордонів. Естонська держава запровадила деякі законодавчі норми, які дозволяють іноземцям перебувати в Естонії на легальних підставах, якщо термін їхньої візи завершується в період надзвичайного стану. Є підстави вважати, що після закінчення карантину Естонія вже масово не запрошуватиме українців на роботу.

Дії уряду продумані й зважені. Більшість жителів з розумінням ставиться до урядових заходів в умовах надзвичайного стану, про що свідчить істотне зростання (на 6%) за цей період рейтингу партії влади. Надзвичайний стан оголошено до 1 травня, однак термін можуть продовжити. Як його запровадження позначиться на економіці країни й на її жителях, прогнозувати ніхто не наважується.

Поки що ситуація в Естонії спокійна. Проте, як зазначила одна членкиня української громади, її не покидає відчуття чогось ірреального: «Наче потрапила у фільм».

Азербайджан бореться з коронавірусом

Київська журналістка Надія Кирей уже не один рік живе в Баку. Ситуація в Азербайджані схожа на українську. Жителі столиці, як і більшість громадян республіки, намагаються виконувати карантинні вимоги. Застережні заходи стали широко висвітлювати у пресі й на телебаченні близько місяця тому. Онлайн-уроки відтоді транслюють на кількох телеканалах.

Завжди велелюдні вулиці тепер майже спорожніли. Закрилися всі дитячі садки та школи, немає доступу до дитячих майданчиків. Парки і сквери, а також набережну міста охороняють поліція та військовослужбовці. Але громадський транспорт працює. Автобуси перевозять пасажирів, а метро закрили буквально кілька днів тому. До того підземка працювала по кілька годин уранці та ввечері. Щоб вийти у невідкладній справі на вулицю, необхідно одержати дозвіл з допомогою повідомлення СМС на спеціальний номер телефону.

Людям поважного віку допомагають деякі заклади швидкого харчування, які організували безплатну доставку їм своєї продукції. Привозять й інші необхідні товари, адже близько тижня тому людям старшим за 65 років заборонили виходити з дому.

Проте жорсткі застереження впливають не на всіх. Дехто все-таки намагається вийти. Таких зупиняють військові та поліцейські й повертають додому. Штрафи застосовують рідко, обмежуються переважно бесідами.

Майже всі люди в супермаркетах та на зупинках громадського транспорту в захисних масках, але дехто й досі їх не надіває. Влада та підприємці подбали й про антисептичні засоби — кожен охочий може дезінфікувати руки. Жодного дефіциту товарів немає, як не бачила й черг за гречкою чи туалетним папером. До слова, гречка тут не особливо популярний продукт. Туалетним папером користуються далеко не всі, адже в місцевих жителів інші гігієнічні традиції.

Деякі продовольчі магазини дозволяють нужденним узяти безплатно хлібину та кілограм цукру. Дефіциту аптечних товарів також немає: звичайні хірургічні маски то з’являються, то зникають. Ціна на них невисока — від 3 до 11 гривень за штуку. Зате майже у всіх аптеках є респіратори з клапанами, так звані типу FFP2, вони коштують дорожче — від 80 до 120 гривень. Є й спиртовмісні розчини. Майже у всіх аптеках ціна за літр близько 120 гривень.

Абсолютно всі громадяни, які прибувають в Азербайджан з-за кордону, проходять обов’язкову реєстрацію. Їх розміщують не менш як у чотиризіркових готелях, і вони безплатно два тижні там мешкають. В аеропорту потік людей розділяють на кілька рівнів, щоб не було скупчення, і кожен, хто прибуває, проходить перевірку.

У спеціальний фонд боротьби з коронавірусом, що діє в країні від початку пандемії, станом на 31 березня надійшло більш як 100 мільйонів манат (600 тисяч доларів). У фонд переказали свою річну зарплатню президент країни та його дружина, а кожен посадовець відраховує щомісяця одноденну зарплату. У разі підозри на зараження коронавірусом людина може зробити безплатний тест, викликавши додому швидку допомогу.

Азербайджанці живуть надією, що незабаром вірус відступить і завжди квітуча республіка знову яскраво засяє сліпучими усмішками приязних людей, яких з українцями пов’язує давня й щира дружба.

Португалія дотримується дистанції два метри

Як повідомила з Португалії черкаська журналістка Олена Берестенко, яка тимчасово там перебуває, ще 19 березня в країні ввели State of emergency. Тоді зафіксували 600 підтверджених випадків інфікування. Багато хто самоізолювався. На вулицях — майже ні душі, пляжі порожні, більшість симпатичних кафе й ресторанчиків зачинено. У магазинах спокійно, в чергах усі додержуються рекомендованої відстані, жодної паніки. Ніхто нічого не скуповує, істерії чи ажіотажу немає, хоч масок в аптеках також немає.

«Коли припинили авіасполучення, я одразу звернулася в посольство і спробувала зареєструватися в системі «Друг». Першого вечора система не працювала, але на мейл одразу відповіли, взяли всі необхідні дані й сказали чекати на евакуацію. Потім зателефонував консул і повідомив, що отримано дозвіл на один рейс із Лісабона до Києва 22 березня.

І тут розумієш, як непослідовно діють наші чиновники. Закрити можливість своїм громадянам повернутися додому, скасувати всі рейси, створити повний хаос і спричинити паніку, а потім повідомити на весь світ, скільки мільйонів надано на евакуацію. І при цьому пропонувати купити квиток за так званим пільговим (!) тарифом — 250 євро, коли зазвичай він коштує 150 євро.

Виявляється, що мою дочку не впустять в Україну, бо в неї американське громадянство. Іноземцям заборонено в’їзд, навіть якщо дитині 2,5 року. Так і сказали: це дуже серйозно!»

Загалом у країні ситуація спокійна: панує дисципліна й відповідальність. Найбільш постраждалим вважається північний регіон. «Щодня прокидаюся з думкою: «Скільки ще?» Однак рятує можливість прогулятися пляжем, хоча парковки перекрито. Поки що відвідую набережну поряд із домом і вчитуюся в португальські сайти. Виходити на прогулянки з дітьми, хатніми тваринами чи на пробіжку можна, але не більше як дві особи. Фактично донька — моя перепустка на волю.

Можливо, карантин не особливо змінив моє життя, маршрути залишилися такими самими: дім-пляж-магазин. Бракує тренажерної зали, дитячих розваг, а найбільше — емоційної свободи жити і рухатися без обмежень. А ще вкрай бракує дитсадка. Заклад зачинили на невизначений термін».

Португальський уряд паралельно з оголошенням про надзвичайну ситуацію оприлюднив деякі закони і поправки до них, які стосуються соцвиплат, кредитування, роботодавців, працівників, малого та середнього бізнесу. Безробітні мають змогу вступати в лави волонтерів і допомагати в лікарнях, за це платять приблизно в розмірі мінімальної заробітної плати.

«Сьогодні читала історію жінки, яка змушена зачинити свій ресторан в Лісабоні. Деякі заклади запрацювали в режимі to go, як і частина кав’ярень. Бачу, як там витягуються черги з охочих випити каву, звичайно, на відстані двох метрів одне від одного».

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»,

Алла БОЙКО

для «Урядового кур’єра»