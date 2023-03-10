Підтримати Україну краще, швидше та сильніше. Цьому має сприяти рішення міністрів оборони Європейського Союзу: під час неформальної зустрічі у Стокгольмі (Швеція) очільники оборонних відомств ЄС погодилися з необхідністю надати мільярд євро з Європейського фонду миру на компенсацію негайної військової підтримки України.

Тож Євросоюз хоче прискорити військову допомогу нашій державі в її самозахисті від російської агресії, надавши упродовж тижнів артилерійські снаряди калібрів 155 міліметрів та 152 міліметри. Під час зустрічі міністри акцентували, що допомога має бути динамічнішою, а ключове слово «боєприпаси» відіграє центральну роль, адже якщо ЄС постачає системи озброєнь, то має бути й постачання боєприпасів.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував рішення міністрів так: «Зустріч європейських міністрів оборони було цілком присвячено Україні, й інакше бути не могло. Після того як вислухали міністра України Олексія Резнікова, ми отримали дуже чітке послання: щоб Україна виграла мир, вона має виграти цю війну. Таке саме послання ми почули від Президента України Володимира Зеленського кілька днів тому під час Європейської ради.

Олексій Резніков поінформував нас про поточну воєнну ситуацію в Україні та пояснив її військові потреби. Знаємо, що наступні тижні та місяці, але головним чином тижні будуть критично важливими, тому що воєнна ситуація залишається дуже важкою, особливо в Бахмуті, де тривають люті бойові дії. Маємо продовжувати підтримувати Збройні сили України, які особливо потребують артилерійських боєприпасів».

Жозеп Боррель констатував, що в цій справі час має значення, і країни ЄС повинні зробити більше, і зробити це швидше.

За його словами, рішення про необхідність негайної військової підтримки України не означає, що раніше постачання боєприпасів для потреб ЗСУ не здійснювали.

«Такі постачання почалися відразу після російського вторгнення та відбуваються щодня. За вже поставлені боєприпаси країни-члени отримали 450 мільйонів євро компенсації з Європейського фонду миру. Це означає, що новий фінансовий внесок обсягом мільярд євро має вдвічі збільшити обсяг постачання боєприпасів порівняно з тим, що вже здійснено, і підвищити ритмічність таких постачань.

Усі міністри висловили загальну підтримку цих пропозицій та погодилися з їхнім терміновим характером. Обговорення буде продовжено за сприяння шведського головування в ЄС під час спільної зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ ЄС у 20 числах березня», — цитує слова Жозепа Бореля Укрінформ.

Воєнна економіка

Загалом подальший план дій ЄС, який запропонував високий представник ЄС, має три головні напрями: негайне надання Україні боєприпасів з наявних арсеналів; нарощування виробництва боєприпасів за рахунок спільного замовлення; збільшення спроможностей європейської оборонної промисловості.

Перший напрям — негайне постачання боєприпасів, які вже є і мають надійти з національних запасів. Ідеться про боєприпаси стандартів НАТО або пострадянського стандарту відповідно калібрів 155 мм або 152 мм. Для цього пакета підтримки міністри оборони ЄС хочуть надати додатково мільярд євро з Європейського фонду миру.

Другий напрям — скоординоване замовлення на виробництво боєприпасів калібру 155 мм та для поповнення національних запасів і продовження допомоги Україні. Координацію такого замовлення та його розміщення на підприємствах європейської оборонної промисловості здійснюватимуть через Європейське оборонне агентство, що має зменшити вартість кожної одиниці снарядів та скоротити час на їхнє виробництво. Для фінансування такого замовлення з Європейського фонду миру буде надано мільярд євро.

Третій напрям розрахований на тривалу перспективу та передбачає нарощування виробничого потенціалу європейської оборонної промисловості, щоб відповісти на масовий попит армій європейських країн в нових умовах.

«На жаль, ми живемо у воєнний час і маємо сформувати воєнну ментальність. Я б хотів говорити про мир та мирні переговори, але вимушений говорити про боєприпаси. Тому що війна триває. Маємо тримати двері відчиненими для мирних переговорів, але думати про нарощування виробництва боєприпасів та скорочення часу на їхнє виробництво», — переконаний Жозеп Боррель.

Доказ послідовної підтримки

Крім постачання зброї, Євросоюз допомагає Україні з підготовкою військових. До кінця березня військова допоміжна тренувальна місія ЄС для України (EUMAM-Ukraine) завершить підготовку 11 тисяч військовослужбовців ЗСУ, а до кінця року кількість навчених військових фахівців сягатиме 30 тисяч.

«Усі країни-члени висловили задоволення результатами, досягнутими в межах цієї тренувальної місії, і зобов’язалися робити більше. Особливого значення таке тренування набуває в часи, коли танки та інша техніка починають прибувати в Україну, і це потребує відповідної підготовки українських екіпажів», — заявив Жозеп Боррель.

Він додав, що йдеться не лише про індивідуальну підготовку екіпажів кожного такого танка, а й про те, щоб вони могли воювати разом. І це потребуватиме від військової допоміжної тренувальної місії ЄС багато роботи. Високий представник ЄС наголосив, що EUMAM-Ukraine — очевидний доказ непохитної та послідовної підтримки України Європейським Союзом.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»