Ювілейна 75-та сесія Генеральної асамблеї ООН вперше в історії існування цієї міжнародної організації проходила в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу, від якої потерпають майже всі країни. Лідери понад 190 держав записали свої відеозвернення, які транслювали у незвично порожній для такої події залі ООН у Нью-Йорку, де були присутні лише дипломатичні представники країн-членів ООН.

Головними темами у виступі Президент України Володимир Зеленський не випадково обрав ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. На думку Президента, деокупація Кримського півострова та захоплених і військовою силою контрольованих Росією окремих територій Луганської й Донецької областей мають увійти до активного порядку денного міжнародної спільноти.

За його словами, питання Криму й Донбасу не мають права стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі й протокольні заяви до роковин окупації вважатимуться достатньою формою міжнародної реакції. «Допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування слугує лише деокупація Криму та Донбасу», — чітко заявив Володимир Зеленський.

Він запросив партнерів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи, яка об’єднає спільні дії та зусилля для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Він закликав підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», яку буде винесено на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.

Український Президент нагадав аудиторії, що «у ХХІ столітті Російська Федерація анексувала півострів Крим», а Україна «вже сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі».

«Які почуття були б у засновників ООН, якби вони дізналися, що 75 років потому в центрі Європи триватиме війна? Що в Криму брутально порушують права людини, відбуваються переслідування українців і кримських татар. Посилюється мілітаризація півострова та акваторій поряд із ним, що порушує безпековий баланс Чорноморського регіону. Чи змінили б вони щось у Статуті й механізмах ООН, якби знали, що через 75 років унаслідок війни на Донбасі буде 14 тисяч загиблих і майже півтора мільйона людей втратять домівки?» — із сумом наголосив Володимир Зеленський.

Президент нагадав: за останній рік Україна довела міжнародній спільноті, що прагне миру. З ініціативи Києва було відновлено зустрічі лідерів країн нормандського формату, досягнуто вагомого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб, а з 27 липня розпочато режим всеосяжного припинення вогню, який, попри спроби його зірвати, все-таки дає надію на досягнення стабільної тиші. Володимир Зеленський переконаний, що наступним кроком на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і врешті-решт відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

На думку Президента, у відновленні суверенітету й територіальної цілісності України провідну роль має відігравати саме ООН, яка повинна вдосконалювати наявні механізми. Він наголосив на неприпустимості того, що суверенітет незалежної держави порушує один із постійних членів Ради Безпеки ООН. «Це остаточно доводить: механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця», — переконаний Володимир Зеленський.

Президент виступив з ініціативою створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу із протидії дезінформації та пропаганді. На його думку, наша планета не така велика, тому більше не існує поняття чужої війни. Тому треба зважати на інформаційні загрози світові, коли дезінформація та фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі й навіть виборчий процес. «Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді», — зазначив Володимир Зеленський.

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