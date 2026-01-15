Уряд працює над поверненням повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів. Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, рішення Кабінету Міністрів щодо перегляду об’єктів критичної інфраструктури дало змогу додати в мережу 1 ГВт електричної потужності. Це істотно допомагає балансувати систему в умовах наслідків обстрілів і сильних морозів.

У районах Києва, де найбільші проблеми із заживленням, за дорученням уряду ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів. З урахуванням ситуації на місцях розгортають додаткові пункти незламності у всій державі.

Прем’єр-міністр також доручила головам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на зв’язку із людьми.

«Особлива увага — до забезпечення резервів пального. Наше завдання — забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін, — зазначила Юлія Свириденко. — Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії».

Очільниця уряду подякувала всім службам, енергетикам у ремонтних бригадах.

Роботи на всіх енергооб’єктах тривають. Ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему. «Просимо поставитися з розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії», — зазначила Юлія Свириденко. Вона повідомила, що координуються зусилля з ритейл-мережами і ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем.

Прем’єр доручила міністрові економіки, довкілля та сільського господарства Олексієві Соболеву тримати питання на особистому контролі і реагувати на запити торговельних мереж.

Олексій Соболев провів онлайн-нараду з керівниками найбільших торговельних мереж країни. Ішлося про забезпечення безперебійної роботи ритейлу у складних умовах. У нараді взяли участь зокрема представники мереж ATB, NOVUS, «Ашан», «Метро», Varus, «Коло», Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Le Silpo, THRASH!, Fozzy), а також Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA), який об’єднує головних представників ринку. Абсолютно всі мережі підтвердили: системного закриття супермаркетів немає. Серед складнощів, які відзначив бізнес, — окремі випадки виходу з ладу обладнання та ускладнення з його сервісним обслуговуванням. Відповідно іноді супермаркети тимчасово зачиняються для розв’язання проблеми та відразу ж відчиняються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок.

Як ішлося на нараді, ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів: самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву, в деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати.

Водночас уряд докладає зусиль, щоб забезпечити оперативне вирішення проблемних питань, отриманих в запитах бізнесу.

«Держава веде переговори з міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин. Наше головне завдання зараз — аби попри тривалі відключення електроенергії українці і надалі мали безперебійний доступ до продуктів у магазинах, а також могли зарядити там гаджети, скористатися інтернетом чи розігріти їжу. Супермаркети працюватимуть і надалі», — зазначив Олексій Соболев.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства подякував представникам ритейлу за діалог, стійкість, відповідальність та підтримку, яку бізнес надає сьогодні українцям.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства