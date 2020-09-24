Верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель збирався до Києва ще влітку. Проте цим планам стала на заваді пандемія COVID-19. І хоч ситуація із захворюваністю і в Брюсселі, і в Києві доволі тривожна, в офісі Борреля вирішили більше поїздку не відкладати. Оскільки вона мала стати першою в серії ще двох важливих подій у відносинах України з ЄС.

Напередодні саміту

Жозеп Боррель збирався за кілька днів повернутися до Києва, але вже разом із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Навіть планували, що ці два європейські топчиновники поїдуть на схід, щоб на власні очі ознайомитися з оперативною ситуацією у регіоні і пересвідчитися, як обидві сторони дотримуються режиму тиші на лінії розмежування.

Але коли нинішній візит головного дипломата ЄС добігав кінця, спікер голови Європейської ради Баренд Лейтс повідомив на своїй сторінці у твіттері, що один з охоронців, з яким через професійні обов’язки близько контактував Шарль Мішель, отримав позитивний тест на COVID-19. Тепер, згідно з бельгійськими правилами, пан Мішель має піти на самоізоляцію. Через цю ситуацію було скасовано засідання Європейської ради, яке мало відбутися 24—25 вересня у Брюсселі і на якому мали ухвалювати рішення щодо санкцій проти представників білоруської влади.

Журналісти, акредитовані у Брюсселі, мають змогу безпосередньо спілкуватися зі спікерами керівників ЄС у спеціальних закритих чатах. Але на запитання, чи збирається пан Мішель перебувати на самоізоляції повні два тижні і з лідерами яких країн він зустрічався протягом останніх кількох днів, Баренд Лейтс не відповів. Проте з огляду на ці обставини перспективи візиту Шарля Мішеля в Україну стають доволі сумнівними.

1 жовтня заплановано ще один знаковий захід — саміт Україна — ЄС на високому рівні, який має відбутися у Брюсселі. Ця зустріч — важливий формат співпраці Києва і Брюсселя, що відбувається раз на рік. Це нагода для сторін обговорити стан виконання Угоди про асоціацію та визначити пріоритети співпраці на майбутнє. Планують, що Президент Володимир Зеленський прилетить до Брюсселя, щоб узяти участь у саміті.

Позиція ЄС незмінна

Обговорити теми майбутнього саміту Жозеп Боррель і Володимир Зеленський мали змогу під час зустрічі в Києві. Як повідомила пресслужба ОПУ, Президент висловив сподівання, що спільна заява, яку, очікують, буде ухвалено за підсумками саміту, належно відображатиме рівень амбіцій сторін щодо подальшого поглиблення стратегічного партнерства та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

Жозеп Боррель запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме нашу державу. «Європейський Союз — найбільший, найпотужніший і найнадійніший партнер України. Ми сприяємо Україні у плані економічної інтеграції, а також підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України», — вкотре наголосив Жозеп Боррель. Він підтвердив, що ЄС ніколи не визнає анексії Криму й не відступить від цієї позиції.

Володимир Зеленський поінформував главу європейської дипломатії про перебіг судової реформи й запевнив, що нинішня українська влада якнайбільше зацікавлена у побудові незалежної антикорупційної структури та правоохоронної системи задля демократичного розвитку України.

Останнім часом тривогу Брюсселя, зокрема Європарламенту, спричинили деякі дії Верховної Ради України, які можуть негативно вплинути на діяльність антикорупційних органів. А незалежна робота антикорупційних інституцій — обов’язкова умова Єврокомісії для подальшого функціонування безвізового режиму ЄС з Україною. Проте поки що публічно європейські чиновники не висловлюють занепокоєння Києву.

Під час спільної пресконференції, яка відбулася після завершення переговорів з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, відповідаючи на запитання про ймовірність призупинення чинності безвізового режиму ЄС, Жозеп Боррель назвав це «складним питанням». Він нагадав, що ЄС має спеціальний механізм, за допомогою якого відстежує, як країна, котрій було надано безвіз, виконує висунуті для цього умови.

«Останній звіт із цього питання щодо України було представлено у липні 2020 року. Він підтвердив, що Україна виконує всі вимоги Єврокомісії», — сказав Жозеп Боррель. Проте зауважив, що у звіті ще раз наголошено на важливості ефективних антикорупційних інституцій та уникненні політизації діяльності правоохоронних органів.

Під час пресконференції Жозеп Боррель наголосив, що Україна — один з найбільших реципієнтів фінансової допомоги ЄС. За його словами, цієї весни ЄС уже надав нашій державі 200 мільйонів євро на боротьбу з наслідками коронавірусної кризи, а також 155 мільйонів євро для розв’язання гуманітарних проблем на сході. Високий представник повідомив, що ЄС готовий надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для відновлення національної економіки за умови конструктивної взаємодії з МВФ.

«Але Євросоюз робить це не з міркувань благодійності, бо ми не громадська організація, а політична інституція. Тож коли допомагаємо Україні, допомагаємо собі», — наголосив Жозеп Боррель.