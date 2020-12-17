Україна, Грузія, Молдова й Білорусь рухаються власним шляхом до демократичних змін і зближення із західною цивілізацією. Кожна з них стикається з необхідністю впроваджувати болючі реформи. Проте крім серйозних внутрішньополітичних викликів, цим країнам доводиться протистояти потужному політичному, економічному та інформаційному впливу Росії. Це констатували учасники відеоконференції «Протидія зловмисному впливу та зміцнення демократичної стійкості», яку організувала неурядова політична організація «Німецький фонд Маршалла США».

Нові демократії Східної Європи перебувають під загрозою, оскільки російський президент Путін постійно намагається заблокувати прогресивні перетворення у цих країнах, щоб повернути їх у сферу впливу Росії. Про це заявив помічник адміністратора з питань Європи та Євразії USAID Брок Бірман. На його думку, західні партнери мають допомогти пострадянським країнам зміцнювати стійкість і опір впливу Кремля, розбудовуючи демократію, правовладдя й економічну незалежність.

Один із найпідступніших і найдієвіших інструментів, за допомогою якого російська влада намагається втрутитися у внутрішні процеси сусідніх країн, — дезінформація та пропаганда. Першим майданчиком, на якому Росія випробувала свій інформаційний вплив, стала Україна, яка чи не найтяжче страждає від агресивної й нахабної кремлівської брехні. Як заявив директор місії USАID в Україні Джеймс Гоуп, воєнна агресія Росії на Донбасі, окупація Криму, кібератаки РФ на фінансові й енергетичні системи створили винятковий виклик не лише для України, а й для всього світу, тому він потребує виняткової відповіді.

Одна з цілей роботи місії USАID в Україні, за його словами, полягає в тому, щоб допомогти Києву боротися з російською дезінформацією.

«Кремль діє дуже креативно, коли йдеться про дезінформацію, він намагається посіяти скепсис і сумніви серед населення щодо дій влади, підірвати віру в національну ідею, національну ідентичність», — констатував Джеймс Гоуп. Він зазначив, що деякі російські ЗМІ, які вільно працюють на Заході, «мають мало спільного з масмедіа, бо слугують, за суттю, мікрофонами Кремля».

Експерт сказав, що російські спецслужби збирають інформацію та поширюють фейкові новини через «керовані Кремлем соціальні мережі «Одноклассники» та «Вконтакте». Особливо вразливими перед дезінформаційними кампаніями стали жителі сходу України, тому для них важливо мати доступ до високоякісної інформації та перевірених фактів.

Джеймс Гоуп повідомив, що місія USАID допомогла українській владі зміцнити безпеку виборчого процесу. 2019 року експерти місії провели тренінг для співробітників ЦВК про шляхи захисту системи підрахунку голосів і допомогли запобігти численним кібератакам на цю систему. Такі самі заходи проводили і цього року під час місцевих виборів. Директор місії USAID в Україні наголосив, що для зміцнення безпеки виборів західні партнери мають працювати не лише з урядом, а й з громадськими активістами, «які відіграють значну роль у зміцненні стійкості державних інституцій від зовнішніх впливів».

Щоб Україна стала не вразливою для впливу Кремля, має тривати безкомпромісна боротьба з корупцією. «Лише це зміцнить довіру людей до влади і приведе Україну до справжньої демократії», — переконаний Джеймс Гоуп.