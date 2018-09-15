Європейський Союз як історичний проект може бути завершеним лише з Україною, оскільки саме наш північно-східний кордон є кордоном сучасного демократичного світу

15 щорічна конференція YES — Ялтинської економічної стратегії зі зрозумілих причин вже вкотре відбувається у столиці України. Її учасники зустрілися, наче старі друзі, яким є про що поговорити на широкий загал і сам на сам. А от роль глави нашої держави — набагато вагоміша. До його слів дослухаються всі, адже не кожен гість має повну інформацію про реальний стан справ в Україні та довкола неї. Що значною мірою спричинено історичним сусідством зі східною ненажерливою, підступною та брехливою від фундаменту до маківки імперією.

Петро Порошенко по поличках розклав геополітичну ситуацію, її витоки і ймовірні варіанти розвитку подій у найближчій перспективі. «Україна — єврооптимістична країна з унікальною вірою в Європу. Щодо Євросоюзу, то довершеним і завершеним цей грандіозний історичний проект може стати лише з Україною. Бо ніякий не Урал, а наш північно-східний кордон слугує кордоном сучасної європейської цивілізації!» — вдався до географічних азів Президент.

Московські істерики додають нам правоти

Рухові до Європи сприяють і глибинні політико-культурні та ментальні відмінності між Україною та Росією. Ось чому нам треба остаточно розмежу­ватися з імперією, вийти нарешті зі сфери російського впливу. «Остаточною перемогою у цій боротьбі стане наш вступ до Євросоюзу й НАТО. Я абсолютно чітко розумію, що до цієї мети ще далеко, і було б великою помилкою називати дату її досягнення. Війна та спротив сил старого режиму внесли часові корективи в нашу стратегію. Але хочу наголосити, що вони не вплинули на її зміст», — чітко окреслив мету Президент.

І на цьому шляху наша країна один за одним скидає імперські ланцюги, якими Москва намагається прикувати її до колоніального минулого. «Що відбувається зараз? Дуже просто — деколонізація. Імперія зацікавлена тримати колонію бідною, нерозвиненою і залежною в економічному, торговельному, гуманітарному і політичному сенсі. До речі, і в духовному також. Молюся і роблю все, на що тільки Господь дав мені сил, аби Православна Церква України нарешті здобула томос про автокефалію», — щиро промовив Петро Порошенко.

Імперська свистопляска, яка триває в Москві, — від телеканалів і закінчуючи абсолютно нецерковними висловлюваннями їхніх церковних ієрархів — свідчить про правильність обраного нами шляху. «Бо єдина помісна церква — не загроза конфлікту, як дехто хотів би прагнути цього. Навпаки, вона — запорука суспільної злагоди, єдності нашої держави. Це гарантія нашої духовної незалежності від Москви, яка, на жаль, й досі перебуває в полоні хибного уявлення, що ніби тут, у нас, її канонічна територія. Вересневий Синаксис, збори архієреїв Вселенського Патріархату, розвіяв ці хибні ілюзії Москви», — задоволено зазначив Президент.

З наданням томосу розсипається, мов картковий будиночок, концепція третього Риму як найдавнішої заявки Москви на світову гегемонію у сфері релігії. Бо нині саме в Україні вирішується майбутнє світового православ’я. «Його з росіянами ми теж розуміємо по-різному. І це ще одна з причин, чому нам не по дорозі. «Нам з росіянами не по дорозі, — сказав глава держави. — У них церква — так звана «скрепа» авторитарного режиму. А ми як найбільша православна країна Європи продемонструємо, як органічно в одному національному організмі уживаються християнство східного обряду і демократія».

Якщо двері відчинено, ми туди увійдемо

Так само й зміни до Конституції покликані закріпити європейські та євроатлантичні прагнення нашого народу, визначають намір назавжди попрощатися з Москвою. Це не лише прагнення зайвий раз помахати рукою Москві, це й меседж нашим західним партнерам: «Коли ви неодноразово сказали нам про відчинені двері, ми обов’язково в них зайдемо. І обов’язково повернемося у велику родину європейських народів», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави.

Бо не лише Україні потрібні Євросоюз та НАТО. І Україна потрібна їм. Не тільки НАТО дасть нам гарантії нашої безпеки, але й ми істотно зміцнимо східний натовський фланг. Та й набутий українцями у протистоянні з армією РФ досвід не буде зайвим для наших західних партнерів.

Утім, військовий аспект — лише невеличка частина загального зближення з Європою, чому сприяють реалізація Угоди про асоціацію з ЄС та запровадження безвізового режиму. «Днями очікується видача десятимільйонного українського біометричного паспорта. Десять мільйонів людей дали відповідь усім тим, хто намагався применшити значення безвізу, мовляв, він нікому не потрібен, хто переконував, ніби він нецікавий українцям. Але попри цю промовисту цифру, я залишаюся при думці, що символічна, політична цінність безвізу набагато перевищує його практично-прикладне значення. Це ми, українці, руйнуємо ті бар’єри, які свого часу звела імперія, залізну завісу між нами й нашими європейськими сусідами», — наголосив Президент.

Незважаючи на шалений опір зі сходу, Росію вдалося переграти. Угода доводить дієвість і правильність. Сьогодні, як анекдот, можна згадувати розрахунки вчених Януковича про 150 мільярдів втрат. Все з точністю до навпаки. Частка Євросоюзу в експорті становить 42—43%, стрімко наближаючись до 50%. «Це вагомий компенсатор тих втрат, які через війну, гібридну агресію, економічну блокаду та закриття ринків спричинила нам РФ», — аргументував Петро Порошенко.

Світ гуртується проти гібридної загрози

Постійно нагнітаючи навколо сусідів атмосферу страху, паплюжачи міжнародне право, Росія сама себе заганяє у глухий кут. «Надзвичайно важливо, що санкції проти Москви тепер пов’язані не лише з Україною. Це означає, що у світі приходить розуміння: Росія — не лише наша проблема. Росія — загроза для усього цивілізованого й демократичного світу. Вона хоче скористатися принципами і правилами дипломатії, щоб досягти мети гібридної війни, зруйнувавши основи світової демократії», — запевняв Президент поважних гостей.

І політики, які закликають до скасування санкцій, діють не тільки проти України, а й проти всієї трансатлантичної спільноти. «Російське втручання у виборчі процеси — це не лише українська проблема, як це було років двадцять тому, — вів далі Президент. — Хрестовий похід Кремля проти демократії, проти свободи набув характеру світової гібридної війни. Дуже добре, що ми зараз координуємо свої зусилля із західними партнерами для вироблення надійного механізму запобігання сторонньому втручанню у виборчий процес».

Так, днями уряд Данії представив план протидії російському втручанню у виборчий процес. Президент Франції прямо заявив, що Путін хоче розвалити Євросоюз. Президент Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати санкції проти іноземців за втручання у виборчий процес. Одне слово, цивілізований світ не сидітиме склавши руки.

Показовими у цьому контексті стануть майбутні вибори в Україні. На базі п’ятої колони РФ мріє сформувати потужну проросійську опозицію в новому парламенті. А горизонт тамтешнього планування сягає осені 2020 року, коли за підсумками вже місцевих виборів в окремих обласних радах проектується створення лояльних до Москви політичних коаліцій.

Суть усього цього, за словами Президента, можна визначити як загрозу реваншу і ревізію європейської стратегії, повернення України до імперського стійла. Загрозу не слід перебільшувати, але й недооцінювати її також не варто.

«Не в Росії, не в Москві і так само не в Брюсселі чи Вашингтоні ухвалюватимуть рішення, якою буде Україна. Це суверенне право українського народу», — чітко визначив глава держави, відкинувши будь-які розмови щодо нав’язуваної нам зі сходу риторики щодо федералізації, якихось політичних автономій тощо.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»