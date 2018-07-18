Анексія Криму Росією та її воєнна агресія на українському Донбасі фактично зруйнували всю повоєнну система безпеки світу, яка базувалася на рішеннях Ради Безпеки ООН. Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив Президент Петро Порошенко. «Що відбувається, коли агресор — сама країна-член Ради Безпеки ООН, яка може заветувати будь-яке рішення?» — сказав глава держави, нагадавши, як РФ заблокувала рішення щодо створення незалежного трибуналу з розслідування обставин катастрофи МН17, «визнавши свою відповідальність за цей жахливий злочин». На думку Петра Порошенка, Радбез ООН у нинішніх умовах вже не є дієвим інструментом гарантування глобальної безпеки. На сьогодні у міжнародної спільноти залишився єдиний такий інструмент — НАТО.

Президент навів підсумки останнього саміту країн-членів НАТО, який пройшов минулого тижня у Брюсселі. Він зазначив, що нині для нашої країни членство в Альянсі має надзвичайно важливе значення, бо влада вже раз пропустила момент, коли на початку 2000-х країна могла стати членом НАТО. За його словами, у ті роки чимало українських політиків агітували виборців за позаблоковий статус України, який здатен зберегти безпеку нашої держави.

«Хочу нагадати, що Путін напав на нас тоді, коли ми мали позаблоковий статус, закріплений у законодавстві. І де зараз ці політики? Чому вони не відповідають перед українським народом?» — запитав Президент.

Вирішувати­муть самі українці

За його словами, на саміті НАТО Україна отримала «блискучий результат». «Нам не просто сказали, що двері відкриті. А сказали, що Україну ніхто не зупинить, ні в кого немає на це червоної картки. НАТО не збирається слухати Росію і віддавати Путіну право зупиняти український рух. Це право належить лише суверенній, незалежній державі Україні й українському народові», — наголосив Петро Порошенко.

Проте у питанні вступу до НАТО влада і опозиція мають бути єдиними, бо «ніхто ніколи не допомагатиме розколотій країні, роз’єднаній, підірваній ізсередини». Але в самій Україні питання вступу до НАТО завжди використовували і досі використовують різні політичні сили, щоб «стукати лобами людей і дискредитувати ідею про трансатлантичну інтеграцію. Як Президент збираюся звертати увагу не на політиків, а на народ», — наголосив Петро Порошенко.

Говорячи про відмінність між нинішнім ставленням українців до НАТО і ситуацією в 2000-х, він зауважив, що тепер вступ нашої держави до Північноатлантичного альянсу підтримують більш як половина людей. Він переконаний, що в кожній українській родині розуміють, що «НАТО — це мир», тому «голосуватимуть не за чи проти НАТО, а за мир і безпеку України».

Підступний план Кремля

Українська влада добре знає про намір Кремля захопити Маріуполь. «У головах російських стратегів «руського міра» захоплення Маріуполя і пробиття дороги суходолом на Крим завжди залишалося пріоритетом. Розвідка це постійно підтверджувала», — сказав Президент під час ефіру. Він пригадав, як відразу після визволення Маріуполя 2014 року зустрівся з місцевими жителями, які в нього весь час запитували: «Ви нас не віддасте?» «Я сказав тоді, що буду пліч-о-пліч разом з ними», — зауважив Президент.

Наступного разу, коли в січні 2015 року обстріляли із систем залпового вогню «Град» житлові квартали Маріуполя і загинуло багато цивільних, в тому числі дітей, Президент також приїхав до Маріуполя і пообіцяв: «Ми зупинимо наступ».

«На сьогодні ми сконцентрували там достатню кількість підрозділів ЗСУ і не збираємося віддавати українську землю. Це хіба шахтарі обстрілювали нас тоді із систем залпового вогню? Хіба фермери вбивали українців? Ні, це були регулярні збройні сили Російської Федерації», — наголосив глава держави.

Перед владою стоїть питання про укріплення наших рубежів із моря. «Ми не миритимемося з незаконним захопленням українських та іноземних кораблів, які рухаються в напрямку українських портів, зокрема Маріуполя», — пообіцяв Петро Порошенко, відповідаючи на запитання про ситуацію в Керченській протоці й Азовському морі, де росіяни різко збільшили кількість оглядів українських суден. Президент повідомив, що у цьому зв’язку надав необхідні накази міністрові оборони, начальникові Генштабу, командувачеві ВМС.

Реформи вже показують результати

Петро Порошенко висловив думку щодо невиплати боргу російського Газпрому НАК «Нафтогаз України». Він наголосив, що Стокгольмський арбітраж зобов’язав російську компанію-монополіста сплатити на користь Нафтогазу 4,6 мільярда доларів. «Україна виграла 4,6 мільярда доларів у Росії, а та знову демонструє, що не збирається виконувати жодних домовленостей і навіть рішення суду», — зауважив Президент. За його словами, ця історія — приклад того, що «захиститися від Росії можна тільки об’єднаними ефективними діями всього світу. На моє глибоке переконання, альтернативи цьому немає».

Під час ефіру Петро Порошенко повідомив, що українські реформи в боротьбі з корупцією отримали надзвичайно схвальну оцінку на самітах ЄС і НАТО. Він наголосив, що робитиме все, щоб антикорупційні законодавчі норми стали незворотними.

«Антикорупційні інституції вже незалежні, у тому числі не залежні від Президента», — наголосив Петро Порошенко. За його словами, ці інституції мають діяти ефективно разом з антикорупційним судом. «Але не лише один, а всі суди в Україні мають також бути антикорупційними», — додав він.

За словами глави держави, реформи, зокрема й у боротьбі з корупцією, вже дали багатомільярдні надходження до державного бюджету, бо дали змогу вивести кошти з тіні. Це стосується енергетичної галузі, державних закупівель, компенсації податку на додану вартість, а також децентралізації.