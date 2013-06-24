У Запоріжжі розпочала роботу дванадцята підземна школа — сучасний простір для безпечного офлайн-навчання на базі гімназії №84. До повноцінного освітнього процесу вже повернулися 512 учнів гімназії. Ще приблизно 500 учнів заклад прийматиме із сусідніх шкіл, де навчання відбувається онлайн.
У просторих класах встановлено все необхідне: зручні меблі, телевізори, мультимедійні дошки та інші пристрої. Облаштовано медичний кабінет, буфет, лаунж-зону, спортивний куточок і санітарно-гігієнічні приміщення. Школу збудовано за принципами інклюзивності та безбар’єрності, щоб забезпечити рівний доступ до навчання для всіх учнів.
Заступник міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, яка відвідала відкриття закладу, зазначила: «Ця школа — це не просто будівля, а сотні можливостей для дітей повернутися до очного навчання. А повернення до очного навчання — це про те, яким буде цей регіон через 5—10 років».
Запорізька область — лідер у створенні безпечних освітніх просторів: облаштовано вже 12 підземних шкіл, а доступ до офлайн-навчання має понад 60 тисяч учнів. Регіон стійко продовжує розвиватися попри наближеність до лінії фронту.
Проєкт втілювали за кошти державної субвенції та місцевого бюджету в межах програми масштабного оновлення освітньої інфраструктури. За останні два роки уряд спрямував 11,2 мільярда гривень на створення безпечних освітніх просторів. Уже відкрито 41 підземну школу-укриття. Продовжуємо створювати безпечні умови для якісної освіти.
Ремонти й будівництво укриттів проводять територіальні громади, що сприяє внеску у фінансування загального фонду державного бюджету спільно з World Bank Ukraine Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN), повідомляє Міністерство освіти і науки.