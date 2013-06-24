Майже 1000 родин отримають компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Уряд спрямував Мінрозвитку 1,6 мільярда гривень для програми «єВідновлення», щоб допомогти сім’ям, які втратили житло через війну, повернути собі безпечний простір. Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя», — зазначила Юлія Свириденко. Із цієї суми майже 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі замість зруйнованої, якими зможуть скористатися 839 людей. Ще 335 млн грн підуть на відбудову будинків на власній землі для 152 родин. Програма «єВідновлення» працює вже понад два роки й допомогла майже 120 тисячам українців відремонтувати, збудувати чи придбати нове житло.

«Програма «єВідновлення» — це про реальну допомогу людям, які втратили свій дім через війну. Ми робимо все, щоб процес отримання компенсацій був максимально швидким, зрозумілим і прозорим. Додаткові кошти дадуть змогу ще сотням українських сімей розпочати нове життя у власному новому житлі», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ці кошти спрямують зокрема для компенсацій за знищене житло на територіях активних бойових дій. Це стало можливим завдяки нещодавно впровадженому механізму дистанційного обстеження житла. Він дає змогу фіксувати факт знищення оселі без виїзду комісій на місце. Державна програма компенсацій «єВідновлення» активно продовжує роботу. У її межах українці вже понад два роки отримують виплати на проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла або ж для придбання нової оселі замість зруйнованої. Також програма передбачає грошову компенсацію для відбудови будинку на власній земельній ділянці. За час чинності програми «єВідновлення» майже 120 тисяч родин отримали компенсації. Допомогу на відновлення пошкодженого житла отримали понад 97 тисяч сімей на суму 9,7 млрд грн. Також видано майже 22 тис. сертифікатів на придбання нової оселі замість знищеної на суму 31,7 млрд грн. Паралельно тривають виплати грошових компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці: в межах першого траншу кошти отримали 580 заявників на загальну суму 713, 6 млрд грн.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій