Підрозділи підводного розмінування ДСНС отримали 16 дистанційно керованих дронів Deep Tracker Revolution для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів у водоймах. Обладнання закупила Програма розвитку ООН в Україні за кошти, виділені урядами Республіки Корея, Франції та Нової Зеландії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ці дрони – це очі наших саперів під водою. Два сонари, камери для візуального огляду дають зовсім інші можливості з пошуку та виявлення залишків війни у водоймах. Я дуже радий, що цей проект вдалося втілити, бо саме з нього рік тому в Міністерстві економіки народилася ідея створити платформу інновацій, яка б обʼєднувала різні технологічні рішення в гуманітарному розмінуванні», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Дрони можуть працювати як у прісних водоймах, так і солоній воді. Deep Tracker оснащені високоякісною камерою, яка може передавати зображення у якості 4К, та сонарами (гідролокаторами). Дистанційне керування здійснюється через кабель, довжина якого в переданій комплектації складає 300 метрів. Дрони живляться від літій-іонних батарей, заряду яких вистачає на 3 години роботи. Враховуючи наявність змінного комплекту батарей та швидку зарядку, сапери можуть працювати із Deep Tracker повну зміну.

«Традиційні методи вже недостатні – інновації стають необхідністю для збереження людських життів. ПРООН активно впроваджує новітні рішення: від використання мінно-пошукових собак до пілотування технологій штучного інтелекту. Сьогоднішня подія є ще одним кроком до впровадження високотехнологічного підводного розмінування в Україні», – підкреслила керівник напряму Інклюзивного зростання та сталого розвитку ПРООН в Україні Марія Гуцман.

31 водолаз-сапер ДСНС успішно пройшов навчання з використання цих дронів. Незабаром вони почнуть використовувати ці дрони по всій Україні, аби допомогти очистити забруднені водойми.

«З початку повномасштабного вторгнення ДСНС збільшила кількість сертифікованих водолазів-саперів із 192 до понад 500 осіб. Надання сучасного обладнання та організація навчання є критично важливими для безпеки та ефективної роботи наших фахівців», – заявив заступник Голови ДСНС Олексій Мігрін.

Станом на зараз залишаються потенційно замінованими близько 138 тисяч кв. км території України загалом і 13,5 тисяч кв. км водойм зокрема. Це річки, озера, затоплені карʼєри, а також морські територіальні води України, які зазнали впливу бойових дій. Їх розмінування важливе для безпеки людей, що мешкають в прифронтових областях, а також для морської логістики.