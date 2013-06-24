Завдяки співпраці Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Google Україна ще 5000 українців отримають безоплатні ліцензії на курси AI Essentials та Prompting Essentials на освітній платформі Coursera – стартує друга хвиля освітньої ініціативи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Хочемо, щоб сучасні цифрові знання були доступні кожному — не лише ІТ-фахівцям, а й ветеранам, підприємцям, освітянам, аграріям. Партнерство з Google допомагає швидше інтегрувати штучний інтелект у повсякденне життя тисяч українців і готувати країну до економіки майбутнього», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з цифрових трансформацій, інновацій та інтелектуальної власності Олександр Циборт.

Програма реалізується через десять партнерських організацій. П’ять з них — Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки (KSE), ГО «Дівчата» — вже брали участь у першій хвилі програми. До них приєднуються п’ять нових партнерів — Ресурсний центр ГУРТ, Inscience, Харківський ІТ Кластер, БО »Українська освітня платформа» та ІСАР Єднання.

«ШІ вже сьогодні є потужним інструментом розвитку, а в довгостроковій перспективі він сприятиме формуванню в Україні конкурентоспроможної спільноти фахівців, здатних впроваджувати інновації та розвивати економіку. Google прагне допомогти кожному опанувати переваги ШІ, пропонуючи найкращі рішення для роботи, навчання та повсякденного життя», – підкреслив керівник відділу маркетингу B&R Google Україна Орест Бавда.

Реєстрація на другу хвилю навчання вже відкрита з 12 серпня та триватиме до 20 серпня. Пройти курси та отримати сертифікати відібрані учасники матимуть змогу до середини жовтня.

Як взяти участь?

Перейдіть на сайт

Оберіть організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсах AI Essentials та Prompting Essentials.

Заповніть реєстраційну форму на сайті організації. Увага: реєструватися на курси AI Essentials та Prompting Essentials на платформі Coursera на цьому етапі не потрібно.

Чекайте на електронного листа від організації або Coursera з наступними кроками.

Учасники, які вже подавали заявку в першій хвилі програми, можуть реєструватися знову, однак не матимуть пріоритету при відборі. Пріоритет надаватиметься:

ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам;

жінкам, які прагнуть опанувати сучасні технології для розвитку карʼєри.

Додатково у рамках програми буде проведено відкритий вебінар на тему “Як правильно створювати запити для штучного інтелекту”. Вже 26 серпня, о 17:00 усі зацікавлені матимуть змогу почути про основні правила промптингу для отримання бажаних результатів в роботі з генеративним штучним інтелектом та дізнатися чим можуть бути корисними курси Prompting Essentials та AI Essentials на платформі Coursera.

Додатково реєструватися не потрібно.

До яких курсів від Google можна отримати доступ?

Курс AI Essentials – це можливість для всіх, хто прагне розібратися у світі штучного інтелекту та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Цей курс стане у пригоді як новачкам, які роблять перші кроки у цій галузі, так і спеціалістам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати сертифікацію зі ШІ.

Курс Prompting Essentials навчить вас ефективно спілкуватися зі штучним інтелектом, формулюючи точні запити. Ви дізнаєтеся, як правильно ставити завдання ШІ, щоб заощадити час, знаходити важливу інформацію та успішно працювати над проектами.

Що отримають учасники?

Безплатне навчання: Доступ до курсів AI Essentials та Prompting Essentials.

Сертифікати: Офіційні сертифікати від Coursera після успішного завершення курсів.

Практичні навички: Компетенції для ефективної роботи зі ШІ, створення точних запитів та автоматизації завдань.

Гнучкий графік: Можливість навчатися онлайн у зручний час. Кожен курс займає менше ніж 10 годин.

Додаткові навчальні ресурси та матеріали: Можливість переглядати вебінари з експертами про використання ШІ та пошук роботи з цими навичками.